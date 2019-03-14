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2040天後完工、淡水人哭了　淡江大橋將成淡水房市解藥？

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▲▼淡江大橋。（圖／公路總局提供）

▲淡江大橋預計2,040天後完工。（圖／公路總局提供）

記者陳韋帆／新北報導

今（14）日舉行「淡江大橋動土典禮」，預計113年完工通車，淡水人到市區將可省下25分鐘車程。交通舒緩是否將是淡水房市解藥？在地房仲指出，解決交通問題後，確實為當地生活帶來相當高的便利性，但過去新案推出過多，外來人口入住的速度是否能追上案量，目前還有待觀察。

今日「淡江大橋及其連絡道路第三標（主橋段）」舉行動土典禮，總統蔡英文、新北市長侯友宜、交通部次長黃玉霖、公路總局局長陳彥伯都出席參與。蔡英文認為，除了可省下半小時車程，也將連結國際有助在地觀光。

侯友宜開心的說，淡水人等了20幾年、流標了那麼7次的淡江大橋終於順利動工，新北終於有一條交通、經濟、安全、觀光的大橋落成，「這是我們的未來，我們所有人的夢想」。

陳彥伯指出，淡江大橋模擬12處淡水河畔觀賞夕陽之景點，將會成為以後熱門打卡點，「不僅美、好還安全」，他說2,040天之後「淡水人會哭了」，為身為淡水人而感到驕傲，期待迎接通車來臨的時刻。

住商不動產新北區協理趙中康指出，眾所期待的淡江大橋動工未來若順利興建完工，將有助於淡水地區交通紓解；但是否能紓解房市賣壓？趙中康表示，近年來淡海新市鎮案量不少，餘屋仍有一定數量，所以去化仍需要時間，後續狀況仍有待觀察。

關鍵字：淡江大橋淡水交通房市賣壓餘屋預售新成屋蔡英文侯友宜住商趙中康

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