2040天後完工、淡水人哭了　淡江大橋將成淡水房市解藥？

▲淡江大橋預計2,040天後完工。（圖／公路總局提供）

記者陳韋帆／新北報導

今（14）日舉行「淡江大橋動土典禮」，預計113年完工通車，淡水人到市區將可省下25分鐘車程。交通舒緩是否將是淡水房市解藥？在地房仲指出，解決交通問題後，確實為當地生活帶來相當高的便利性，但過去新案推出過多，外來人口入住的速度是否能追上案量，目前還有待觀察。

今日「淡江大橋及其連絡道路第三標（主橋段）」舉行動土典禮，總統蔡英文、新北市長侯友宜、交通部次長黃玉霖、公路總局局長陳彥伯都出席參與。蔡英文認為，除了可省下半小時車程，也將連結國際有助在地觀光。

侯友宜開心的說，淡水人等了20幾年、流標了那麼7次的淡江大橋終於順利動工，新北終於有一條交通、經濟、安全、觀光的大橋落成，「這是我們的未來，我們所有人的夢想」。

陳彥伯指出，淡江大橋模擬12處淡水河畔觀賞夕陽之景點，將會成為以後熱門打卡點，「不僅美、好還安全」，他說2,040天之後「淡水人會哭了」，為身為淡水人而感到驕傲，期待迎接通車來臨的時刻。

住商不動產新北區協理趙中康指出，眾所期待的淡江大橋動工未來若順利興建完工，將有助於淡水地區交通紓解；但是否能紓解房市賣壓？趙中康表示，近年來淡海新市鎮案量不少，餘屋仍有一定數量，所以去化仍需要時間，後續狀況仍有待觀察。