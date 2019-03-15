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5人自殺、動輒損失百萬　5千件住宅消費糾紛僅冰山一角

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▲▼裝修、裝潢。（圖／記者陳韋帆攝）

▲住宅消費糾紛頻傳，住宅消保會呼籲社會正視居住安全。（示意圖／記者陳韋帆攝）

記者陳韋帆／新北報導

在每年的3月15日、也就是今天是「國際消費者權益日」，住宅消保會特選今日宣導住宅消費糾紛的預防與解決之道。新北市主任消保官王治宇到場支持表示，政府機關的消保官專業在於法律與糾紛調解，但不動產、住宅類有些糾紛就需要住宅消保會等專業團體才能解決。住宅消保會指出，住宅消保會6年來共調處5,164件住宅消費糾紛，受害者財物損失外，精神也深受其害，甚至有5件自殺案例，望社會正視居住安心安全問題。

王治宇指出，住宅消費類糾紛，最常見的是漏水、租屋等問題，近日甚至頻傳購買預售屋倒閉。但法律專業畢竟不是結構、修繕等房產專業，即便是中央力推的包租代管，也只能仰賴民間專業業者處理，而住宅消保會就扮演著很重要的角色。

▲▼住宅消保會統計調處案件數量。（圖／住宅消保會提供）

▲住宅消保會統計102～107年，共調處5,164件住宅消費糾紛。（圖／住宅消保會提供）

住宅消保會第三屆理事長薛秀玫表示，截至107年底，我們協助了5,164個糾紛案例，相信這只是冰山一角，有更多的消費者求助無門。「住宅消保會」將從今年起不只是持續做宣導和解決糾紛，更要積極地讓消費者知道去哪裡找到好廠商，進而防止糾紛的發生。

住宅消保會創會理事長吳翃毅補充，住宅消費一但受害，小輒數十萬、大輒上千萬，甚至近日頻傳的預售屋建商倒閉，消費者損失統計高達百億元，即使一輩子可能就消費幾次也不可不防。

吳翃毅指出，5,164個案件中，有5名受害者因受不了其金錢損失與精神壓力，最終走向自殺一途；另外根據調處經驗中，最常發生的是「裝修糾紛」類型的調處，吳翃毅說，所以該協會也開始推廣裝修信託，希望透過預防勝於治療。

新北綠家扶輪社也特定選在今日（國際消費者權益日），共計捐出新台幣20萬元予「住宅消保會」，扶植真正改善社會問題的公益團體，也讓社會正視居住安心安全的重要。

綠家扶輪社認為，好設計師不是花大錢買廣告噱頭造神出來的，應該要以高道德、同理心、專業度，還有要有公正第三方「住宅消保會」的安全機制來審查評鑑，才能造就出全台值得信賴的好設計師，要保障好業者、淘汰不良業者。

本次綠家扶輪社除了捐贈外，更要以實際行動來支持，從3月9日起透過台北捷運四大路線，每日平均388萬人次推廣「住宅消保會」的教育宣導，以及推展國際扶輪「和平與衝突預防／解決」的計劃落實。

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