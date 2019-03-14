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遠雄瘋韓流狠砸21.5億　每坪百萬買下愛買高雄店創天價

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▲▼愛買高雄店舊址。（圖／擷取自google map）

▲遠雄以每坪逼近百萬高價買下愛買高雄店舊址土地。（圖／擷取自google map）

記者陳韋帆／高雄報導

遠雄（5522）建設董事會上月決議授權董事長土地開發額度50億元，今日就傳出砸下重金，以21.5億元天價買下高雄三民區2,155坪土地；拆算單價每坪上看百萬，刷新當地全新行情。遠雄建設發言人楊舜欽表示，該案開發總銷達53.7億元；另有業者指出，推算地段與土地單價，預計未來推案開價也將創下3字頭全新高價。

遠雄建設砸下約21.5億元，向高雄大地主南和興產買下高雄市三民區平等路、延慶街、延吉街土地，面積2,155坪、住四土地；該區原址為愛買高雄店，鄰近高雄科工館、長谷世貿大樓。

據了解，南和興產近2年來，在北高雄後驛地區成交的住四土地，每坪最高70萬元，此次遠雄砸下近百萬重金購買，刷新了過去行情。楊舜欽回應，此次購買該地，將規劃總銷53.7億、23樓高、地下3樓的產品。

全案預計明年Q1取得建照、Q2開案銷售，配合遠雄在高雄產品線全面布局，此次產品一定符合市場剛性需求，而該案其他部分目前仍在規劃中。

住商不動產高屏澎區協理林祺博表示，此次遠雄選擇獵下此地，應是看好該區目前僅剩這塊土地規模完整；住四土地規範必須大量規畫綠地、且又在科工館第一排景觀，推估該案未來單價將超過30萬元、刷新當地行情。

關鍵字：遠雄5522愛買高雄南和興產韓國瑜韓流房市房地產房產楊舜欽住商林祺博

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