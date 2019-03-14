有毒居家環境害罹癌！　上市櫃建商導入「無毒裝修」

▲已陸續有上市櫃建商加入綠裝修行列。（圖／宏盛得意山莊／GD全球綠認證機構提供）

記者陳韋帆／台北報導

裝修糾紛層出不窮，根據內政部不動產平台統計，104年～106年因買賣房屋及裝修所產生糾紛案件便高達5,322件，其中又包含施工使用有毒建材的糾紛。推廣無毒裝修多年的「GD全球綠認證機構」董事長饒允武表示，毒建材將導致人體容易罹患癌症，近年許多建商已開始重視「優質的居住環境」，已陸續加入綠裝修行列，為購屋的人把關健康。

根據內政部不動產平台統計，104年～106年期間，因買賣房屋及裝修所產生糾紛案件便高達5,322件！饒允武指出，糾紛案件多數是因為消費者對建築業及裝修業的知識不足。

消費者只能被動的相信建商、房仲業、裝修業。但人一生中約有90％的時間處於室內，若是室內空氣品質（Indoor Air Quality ,IAQ）不良或有毒害，輕則影響工作效率，重則嚴重影響人體健康，因此世界衛生組織在2002年，已將室內空氣污染列入人體健康的十大威脅之一。

甲醛等毒素都存在許多劣質板材中，饒允武表示，自己姊姊與其姊夫就曾深受「毒建材」之害，因工作環境甲醛含量過高，導致罹癌去世，所以這也是他與弟弟饒允政致力於推動綠裝修的原因。而綠裝修重點就在於使用「無毒、低汙染建材」，同時使用的油漆、膠合等材料，除了符合法規，甚至比法規更加嚴謹。

目前已陸續有許多知名、上市櫃建商加入「綠裝修」行列，包含宏盛（2534）建設、高雄的京城（2524）建設以及宜蘭的萬澤建設；其中京城建設甚至提供該公司教育訓練資源合作，希望設計師都能夠理解有毒建材毒害，並蓋出健康無毒的環境給予消費者。

目前無毒裝修的「GD全球綠認證機構」已頒發109位GD綠設計師、24個GD守護的家庭、4,326萬的裝修金額；饒允武說，目前仍積極找尋建商合作，能有更多人一起推廣「無毒裝修」，還給購屋、裝修的人一個無毒的居住環境。