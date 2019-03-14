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影／韓流真的帶錢來了！砸54億標下高雄85大樓　海霸王前後狂投130億熱錢

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財經中心／綜合報導

係金ㄟ！韓流帶動熱錢進來了，高雄地標85大樓今（14日）34至85樓的君鴻飯店第三拍，最後由凱德唐股份有限公司以54.4億元得標，與一拍價相比降價30億餘元，打了68折脫手，據了解，該公司代表人是海霸王集團第二代莊自立，該集團先前投入80億元要打造全台最大複合型冷凍物流園區，再加上該筆法拍，初估前後在高雄投資金額超過130億元。

▲▼高雄85大樓 。（圖／記者黃克翔攝）

▲高雄85大樓 。（圖／記者黃克翔攝）

先前海霸王集團總裁莊榮德曾因韓國瑜拚經濟的一席話而「感動到流淚」，斥資80億元在高雄前鎮漁港打造最大複合型冷凍物流園區，今（14)日再投入54.4億元資金標下高雄法院法拍85大樓的君鴻五星級酒店，準備要和韓總一起拚經濟。

海霸王集團趁勢搭上韓流拚經濟列車，預計在前鎮漁港打造全台最大複合型冷凍物流園區，目標在於並整合大中小盤交易於物流園區中，目標於2021年第3季營運。

▲▼高雄,85大樓,房市。（圖／記者陳韋帆攝）

▲高雄85大樓。（圖／記者陳韋帆攝）

海霸王集團再出手瞄準高雄著名地標「85樓」，今天高雄85樓34至85樓的君鴻飯店進入第三拍，建物面積3萬多坪，持分土地面積1200.93坪，最終以54.4026億元拍到手，前後加總在高雄投資超過130億元。

對此寬頻房訊指出，針對該筆高雄地標「85樓」法拍物件來說，整體產權相對複雜，但因具指標意義吸引業者插旗，先前年代電視台董座練台生、三立電視台董座林崑海合組的三禾資產最為積極。

關鍵字：高雄85大樓法拍地標韓國瑜海霸王

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