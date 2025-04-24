醫策會砸1.4億買板橋指標大樓　前屋主大賺3776萬出場

▲醫策會以約1.4億元買下「潤泰新大陸」7樓戶，前屋主大賺3776萬元。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

衛福部醫策會砸1.4億元，加碼購入板橋指標商辦「潤泰新大陸」7樓戶，前屋主持有12年，轉手大賺3776萬元。專家分析，板橋可售的商辦廠辦不多，該大樓雖非屬板橋A級地段，但頗具代表性。

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近期實價揭露，板橋商辦大樓「潤泰新大陸」7樓戶以1億4152萬元交易，含3車位權狀306坪，拆算單價約44萬元，前屋主持有約12年，轉手大賺3776萬元，漲幅約26.6%。

經查謄本，賣方是投資公司，買方則為財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會（醫策會），為衛福部轄下所屬的公設財團法人，而該會地址就在「潤泰新大陸」5樓，自己就是房東，本次加碼購入7樓。

大家房屋板橋層峰加盟店東「豪宅阿亮」江志亮表示：「板橋可售商辦廠辦選擇少，像是新板特區幾乎都是只租不賣，而潤泰新大陸雖然非屬板橋A級地段，而是位於埔墘一帶，但座落三民路二段靠中山路，機能還是頗為方便，缺點就是離捷運站較遠。」

江志亮表示：「雖然潤泰新大陸屋齡已33年，但仍是相當具有指摽性的辦公大樓，占地面積廣，形成辦公聚落，規劃超過500戶量體，又出自潤泰之手，加上罕見採用SRC等等，都使得在板橋商用市場頗具地位。」

▲「潤泰新大陸 」近期成交行情整理。（表／記者項瀚製）

價格方面，顥天國際管理顧問業務總監邱鼎峯表示，「潤泰新大陸」成交4~5字頭符合行情，像附近另一棟「正隆廣場」也在5字頭左右行情，「該區對於在地企業擴張是好選擇，但由於缺乏捷運的硬傷，使得外區客要新移入有困難，有點自成一格的味道。」

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