「甜心」剛走「星爸爸」秒跟進　在地：高火站前收租穩

▲國際連鎖咖啡品牌星巴克近年持續拓點，近期又將進駐高雄火車站前商圈。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

國際連鎖咖啡品牌星巴克近年持續拓點，近期又將進駐高雄火車站前商圈，該店面前身為「甜心水果行」建國店，堪稱從「甜心」秒變「星爸爸」，專家指出，大咖租客收租穩定，十分受屋主歡迎。

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▲該區屬於高雄火車站前商圈，生活機能便利。（圖／記者張雅雲攝）

該店位於高雄三民區建國三路，1樓加夾層，坪數合計為148坪，前身為「甜心水果行」建國店，根據該粉專公布，2021年開幕，沒想到去年無預警熄燈。而星巴克英文名「Starbucks」與中文爸爸的諧音相近，被暱稱為「星爸爸」，去年甜心撤出後，星爸爸隨即進駐。

該店面2020年曾有交易紀錄，總價為5800萬元，在地房仲預估，月租金落在15~20萬元，換算投報率約3.1~4.1%。在地人透露，該店面裝潢中，之後將開設建國自立門市，預計Q2開幕，記者致電星巴克詢問開幕日期，該公司表示不方便透露。

▲周邊商家林立，又有雄中、三鳳中街，屬於密集住宅區，人口眾多。（圖／記者張雅雲攝）

住商不動產高雄八德站前加盟店店東許薇君表示，該區屬於高雄火車站前商圈，生活機能便利，建國路是市區的重要幹道，沿線車水馬龍、人來人往，周邊商家林立，又有雄中、三鳳中街，屬於密集住宅區，人口眾多。

加上周邊新大樓愈來愈多，在地人口也持續增加，可提供連鎖店足夠區域消費力，店面多數穩定經營，一有招租也很快有新租客進駐。

店面小檔案 位置 高雄三民區建國三路 坪數 1樓加夾層，合計148坪 交易紀錄 總價5800萬元 租金 估計月租金約15~20萬元 預計開幕 Q2

▲店面小檔案。（ETtoday製表）

該區整棟透天店面月租金約落在5~7萬元上下，三角窗則會更高，大型連鎖店租客租金收入穩定、租期長，是不少屋主喜歡的穩定房客。許薇君說：「星巴克一般樓店型式不多，可見相當看好區域未來發展搶先插旗。」主因是鄰近高雄火車站，未來有多棟商辦、旅館、高鐵南延等建設，帶動大型連鎖業者搶先佈局。



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