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房市回暖大錯特錯　謝金河：收房租不如買股票

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▲▼謝金河參加合庫的全國企業巡迴講座。（圖／合庫提供）

▲財信傳媒集團董事長謝金河今日表示，台股有很多檔股票殖利率超過5%，沒必要不要投資房市或者店面 。（圖／合庫提供）

記者吳靜君／台北報導

財信傳媒集團董事長謝金河今（14）日建議投資人要買房自己住才買，也不要投資店面「收房租，不如買股票」，許多股票的殖利率都超過5%。

合庫舉行全國企業巡迴講座，邀請謝金河以「從台灣看世界貿易趨勢」為題演講。然而今日高雄地標85大樓今（14日）34至85樓的君鴻飯店第三拍，最後由凱德唐股份有限公司以54.4億元得標，與一拍價相比降價30億餘元，打了68折脫手，據了解，該公司代表人是海霸王集團第二代莊自立，該集團先前投入80億元要打造全台最大複合型冷凍物流園區，再加上該筆法拍，初估前後在高雄投資金額超過130億元，外界卻也替台灣的不動產市場注入一股強心針。

不過謝金河卻認為，通過了房地合一課稅之後，就把台灣的房市投資客弄死了，另外還有加重持有稅，從買賣賺取價差的利潤都已經拿去繳稅，使得曾經很有名的炒房客通通消失。所以謝金河認為，除非是要自己住，否則不要買房。

另外，在房地產中，對於很多人喜歡投資店面，謝金河則表示，進入電子商務時代，現在很多店面租不掉，甚至有空3年都沒人租，所以投資店面並不是個好主意。連百貨公司的結構都在改變，以前百貨公司裡，精品占八成，要吃東西得去美食街，大概只占兩成，但是以微風南山為例，美食已經占七成，精品只有三成。謝金河說，現在有很多檔股票的殖利率超過5%，買房不如買股

關鍵字：謝金河房產台股演講店面殖利率店租

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