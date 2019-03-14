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85大樓標售注入強心針　資誠：台灣房市交易量回溫

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▲▼台北市,101,房地產,房價,低價,台灣,天氣。（圖／記者林敬旻攝）

▲資誠今日出報告，顯示台灣的房地產價穩量增，春燕來。（圖／記者林敬旻攝、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

資誠(PwC)會計師事務所與城市土地學會(Urban Land Institute)發布《2019年全球房地產趨勢報告》，報告中指出，台灣的房地產市場今年價格逐漸趨於穩定，交易也將有所回溫。

高雄地標85大樓今（14日）34至85樓的君鴻飯店第三拍，最後由凱德唐股份有限公司以54.4億元得標，與一拍價相比降價30億餘元，打了68折脫手，據了解，該公司代表人是海霸王集團第二代莊自立，該集團先前投入80億元要打造全台最大複合型冷凍物流園區，再加上該筆法拍，初估前後在高雄投資金額超過130億元，也替台灣的不動產市場注入一股強心針。

資誠今日發布的報告指出，由於擔憂全球主要市場的政治不確定性、貿易戰和經濟成長趨緩，房地產投資者越來越謹慎，他們正在改變傳統的營運和估價模式，以應對不斷變化的消費者需求。

但是台灣方面，今日不僅出現了實質交易，該報告也看好台灣不動產市場。普華國際不動產公司董事長劉博文觀察，台灣房地產市場在過去幾年來處於價、量的修正期，住宅市場在投資客全面退場之後，已逐漸看到自住買盤回升的力量；中美貿易戰爭，也帶來一波台商回流的工業及住宅需求；台北市的A級辦公室供給不足，亦帶動租金上漲。

在利率低檔持平的預期下，國內銀行對於房地產抵押貸款的承作態度依然積極。綜合以上因素，PwC估計2019年台灣的房地產市場價格將逐漸趨於穩定，交易量亦將有所回溫。

關鍵字：85大樓房地產資誠價格交易量春燕回來

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