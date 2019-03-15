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柯P也漲租24％？　北市府3處公宅最高漲3千

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▲▼萬隆公宅。（圖／北市府提供）

▲萬隆公宅3房型從2萬4千元漲到2萬8千元。（圖／北市府提供）

記者陳韋帆／台北報導

房價漲、房租租也漲，現在連公宅的租金也跟著調漲。台北市政府近日公布5處公宅到期重新招租，其中3處租金都漲價。根據市府公告，租金將以周邊行情85折計算，其中漲幅最高24％，也遭外界質疑是柯P說好的「居住正義」在哪裡？北市府都發局則回應，從未提出「抗漲」政策，此次調整可落實「分級租金補貼」原則。

此次北市釋出5處公宅、共計167戶，包含洲美公宅83戶、新興公宅37戶、捷運行天宮站公宅17戶、捷運萬隆站公宅29戶、敦煌公宅1戶，本12日至25日開放申請。

房型共有套房、一房、二房、三房四種房型，公告租金每月最低8500元、最高2萬8000元。其中房租最高的月租2萬8000元三房型，為萬隆公宅釋出戶，以過去租金推算，漲幅高達24％。

對於遭外界質疑柯P說好的居住正義呢？都發局表示，市府從未提出「抗漲」政策，公宅租金3年檢討一次，主要參考周邊行情、委託估價師估價，不宜和過去比較；市府也推動分級租金，入住民眾家庭年所得低於40分位點以下，能享有額外租金補貼。

此次調整租金是基於「使用者付費」及「合理租金負擔」原則，行情均委託估價師計算周遭新舊屋租金差異定價參考，最後再以85折計算，已低於一般新屋行情。

重新招租的行天宮、萬隆站及敦煌公宅租金部分，每個承租乎收入狀況不同，所以為落實「分級租金補貼」，所得越低、人口數越多則可獲得更多補助，補助金額為3,000至11,000元不等。

住商不動產企研室經理徐佳馨表示，根據內政部統計，台灣各地租屋市場已連漲5年，而公宅即使有打折，隨著行情上漲也在所難免；但社宅畢竟是社會福利政策的一環，無法用市場行情相提並論。

關鍵字：柯文哲台北市公宅租金租賃房市社宅居住正義住商徐佳馨都發局租屋社會福利

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