柯P也漲租24％？　北市府3處公宅最高漲3千

▲萬隆公宅3房型從2萬4千元漲到2萬8千元。（圖／北市府提供）

記者陳韋帆／台北報導

房價漲、房租租也漲，現在連公宅的租金也跟著調漲。台北市政府近日公布5處公宅到期重新招租，其中3處租金都漲價。根據市府公告，租金將以周邊行情85折計算，其中漲幅最高24％，也遭外界質疑是柯P說好的「居住正義」在哪裡？北市府都發局則回應，從未提出「抗漲」政策，此次調整可落實「分級租金補貼」原則。

此次北市釋出5處公宅、共計167戶，包含洲美公宅83戶、新興公宅37戶、捷運行天宮站公宅17戶、捷運萬隆站公宅29戶、敦煌公宅1戶，本12日至25日開放申請。

房型共有套房、一房、二房、三房四種房型，公告租金每月最低8500元、最高2萬8000元。其中房租最高的月租2萬8000元三房型，為萬隆公宅釋出戶，以過去租金推算，漲幅高達24％。

對於遭外界質疑柯P說好的居住正義呢？都發局表示，市府從未提出「抗漲」政策，公宅租金3年檢討一次，主要參考周邊行情、委託估價師估價，不宜和過去比較；市府也推動分級租金，入住民眾家庭年所得低於40分位點以下，能享有額外租金補貼。

此次調整租金是基於「使用者付費」及「合理租金負擔」原則，行情均委託估價師計算周遭新舊屋租金差異定價參考，最後再以85折計算，已低於一般新屋行情。

重新招租的行天宮、萬隆站及敦煌公宅租金部分，每個承租乎收入狀況不同，所以為落實「分級租金補貼」，所得越低、人口數越多則可獲得更多補助，補助金額為3,000至11,000元不等。

住商不動產企研室經理徐佳馨表示，根據內政部統計，台灣各地租屋市場已連漲5年，而公宅即使有打折，隨著行情上漲也在所難免；但社宅畢竟是社會福利政策的一環，無法用市場行情相提並論。