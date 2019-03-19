全台待售餘屋9萬間　63％中大坪數成燙手山芋！

▲全台待售餘屋超過9萬餘戶。（圖／記者葉佳華攝）

記者陳韋帆／台北報導

房市交易連兩年量增，露出復甦曙光，但全台餘屋卻仍有9萬餘戶？根據「屋比」房屋比價平台網路待售資料，六都待售餘屋共9萬2682間，佔六都住宅待售量高達32％，超過3成以上，其中高達63％是40坪以上的中大坪數住宅。「屋比」房屋比價創辦人葉國華表示，過往投機炒作的3～5％漲幅已不再有，中大坪數房屋供給過剩，顯然已成為燙手山芋。

根據「屋比」房屋比價平台網路待售資料，截至3月18日止，六都「待售超過一年以上」的住宅量共9萬2682間，佔六都住宅待售量高達32％，超過3成以上，其中高達63％是40坪以上的中大坪數住宅、有33％是新屋。

另外，若細分六都可發現，「新北」、「台中」滯銷一年以上的網路待售住宅都超過2萬間，滯銷量體相當大，而且這些滯銷住宅，40坪以上佔比非常高，都在4成以上，台中甚至佔了75％。此外，六都滯銷住宅「新屋」比重也不低，台中網路賣超過一年的房子中，甚至有45％是屋齡5年內的新屋。

「屋比」房屋比價創辦人葉國華表示，以往房市熱絡時，炒作中大坪數住宅，只要有個3～5％漲幅，就可以獲利數百、上千萬，讓不少人投資客趨之若鶩，建商也樂的一個接著一個推出，造成市場內這類產品激增，中大坪數供給明顯過剩。而隨這幾年台灣房市低迷、復甦緩慢，不僅投資客消失無蹤，建商房子蓋起來也去化相當緩慢，屋主想轉售變得相當困難，中大坪數住宅幾乎變成屋主的燙手山芋。

葉國華指出，觀察目前市場滯銷的中大坪數住宅可發現，「新屋」比重相當高，這原因與近年各縣市政府「新屋房屋稅基大幅增加」有高度關係。以台北103年7月1日取得使用執照之房屋來說，新屋標準單價平均增加1.6倍，不僅使得新屋契稅隨之調升，每年的房屋稅也出現暴增，不少大坪數高總價新屋，每年房屋稅高達數十萬，甚至上百萬，即便父母有意買給子女自住，子女也無力負擔，因此造目前新屋買氣急縮與滯銷的狀況。

「屋比」趨勢研究中心總監陳傑鳴表示，房屋會賣不掉，多數與「價格不對」或「產品不對」有關，這幾年房市雖反轉下修，但在房價高點買進的屋主仍不少，現在要屋主認清事實賠錢賣屋，仍需要時間與更多資訊供參考；另外，台灣受到「少子化」、「不婚不生」等大環境趨勢影響，目前台灣家庭購屋坪數逐漸縮減，更是目前中大坪數去化不易的重要原因。

根據內政部不動產資訊平台資料顯示，台灣住宅買賣移轉平均面積從2014Q3到2018Q3，由39.14坪降到32.26坪，減少6.88坪，顯見家庭購屋需求坪數愈來愈小，這當然對市場中中大坪數的產品衝擊相當大。

陳傑鳴表示，雖然去年至今不少豪宅出現成交案例，但中低總價、中小坪數產品仍是引領2019年房市的主流，中大坪數的屋主若有意賣屋，仍須考量現實市場需求，適度調整價格，否則即便房市復甦，要能順利售屋去化，難度依然相當高。

▼表、六都待售超過一年的住宅概況（圖／屋比房屋比價平台）

備註1:待售時間係以住宅物件網路上架日至今為統計基礎；新屋係指屋齡5年內、中大坪數係指坪數40坪以上。

備註2:統計係以住宅網路待售件數(不含土地)為統計基礎，資料截至2019年3月18日止。