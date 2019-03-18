神探要先救海砂屋！　新北成立「都更辦公室」

▲新北市成立都更辦公室。（圖／新北市府提供）

記者陳韋帆／新北報導

新北市政府今（18）日正式成立都更辦公室，新北市長侯友宜表示，都更是選舉時的承諾，將以過去在任台北市除暴組時，神探的魄力推動都更，將給市民一個舒適的生活空間。

新北市都市更新推動辦公室於今（18）日上午由市長侯友宜主持成立揭牌典禮，內政部次長花敬群蒞臨見證，各都市更新公、學會代表、媒合平台建經、銀行、營造協力團隊共同與會，公私協力共同推動新北市都市更新。

侯友宜市長表示都更是選舉時重要的政策，新北市要透過都市更新改變城市風貌及居住安全，這次任務編組讓他想起過去擔任台北市除暴組的回憶，勉勵各局處室勇於任事，挽起袖子，一定要達成都更，給民眾安全舒適的生活空間。

內政部次長花敬群致詞表示感受到侯市長的魄力，新北市的都更這次是玩真的!未來一起攜手合作打拚。

新北市副市長陳純敬受訪時則提及，針對淡水的東來大廈危險海砂屋，明（19）日市府將會組成任務編組，進駐淡水東來大廈輔導民眾搬遷。未來都更推動辦公室也會針對捷運周邊進行都更說明會及都市計畫程序。

城鄉局局長黃一平補充，市府為了積極推動都市更新、主動出擊，在今年2月18日成立由副市長陳純敬統籌的跨局處「新北市都市更新推動小組」，作為新北市都市更新決策、協調分工及督導的中樞平台。

今日成立跨局處「新北市都市更新推動辦公室」任務編組，積極主動深入社區辦理說明會、針對需要辦理都更之社區，瞭解推動問題所在，提供最直接的諮詢與輔導。今日與會的東來大廈社區就是市府一直陪伴推動重建的社區，明日3月19日推動辦公室更將深入社區，在淡水區設置前進工作站，為市民提供最直接的服務。

推動辦公室成立後，未來6個月推估至各區陸續辦理200場說明會，讓民眾瞭解什麼是都市更新，進而加強民眾對話與溝通，及早了解問題由市府積極協助。同時市府也將整合現有公私部門資源，結合各公學會、媒合平台協力廠商及新北市都市更新推動師等共同為新北市都市更新努力。