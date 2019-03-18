ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

神探要先救海砂屋！　新北成立「都更辦公室」

ETtoday新聞雲

▲▼新北市成立都更辦公室。（圖／新北市府提供）

▲新北市成立都更辦公室。（圖／新北市府提供）

記者陳韋帆／新北報導

新北市政府今（18）日正式成立都更辦公室，新北市長侯友宜表示，都更是選舉時的承諾，將以過去在任台北市除暴組時，神探的魄力推動都更，將給市民一個舒適的生活空間。

新北市都市更新推動辦公室於今（18）日上午由市長侯友宜主持成立揭牌典禮，內政部次長花敬群蒞臨見證，各都市更新公、學會代表、媒合平台建經、銀行、營造協力團隊共同與會，公私協力共同推動新北市都市更新。

侯友宜市長表示都更是選舉時重要的政策，新北市要透過都市更新改變城市風貌及居住安全，這次任務編組讓他想起過去擔任台北市除暴組的回憶，勉勵各局處室勇於任事，挽起袖子，一定要達成都更，給民眾安全舒適的生活空間。
內政部次長花敬群致詞表示感受到侯市長的魄力，新北市的都更這次是玩真的!未來一起攜手合作打拚。

新北市副市長陳純敬受訪時則提及，針對淡水的東來大廈危險海砂屋，明（19）日市府將會組成任務編組，進駐淡水東來大廈輔導民眾搬遷。未來都更推動辦公室也會針對捷運周邊進行都更說明會及都市計畫程序。

城鄉局局長黃一平補充，市府為了積極推動都市更新、主動出擊，在今年2月18日成立由副市長陳純敬統籌的跨局處「新北市都市更新推動小組」，作為新北市都市更新決策、協調分工及督導的中樞平台。

今日成立跨局處「新北市都市更新推動辦公室」任務編組，積極主動深入社區辦理說明會、針對需要辦理都更之社區，瞭解推動問題所在，提供最直接的諮詢與輔導。今日與會的東來大廈社區就是市府一直陪伴推動重建的社區，明日3月19日推動辦公室更將深入社區，在淡水區設置前進工作站，為市民提供最直接的服務。

推動辦公室成立後，未來6個月推估至各區陸續辦理200場說明會，讓民眾瞭解什麼是都市更新，進而加強民眾對話與溝通，及早了解問題由市府積極協助。同時市府也將整合現有公私部門資源，結合各公學會、媒合平台協力廠商及新北市都市更新推動師等共同為新北市都市更新努力。

關鍵字：新北市侯友宜漢子神探海砂屋都更花敬群內政部危老重建

點這裡，留個言吧! FB weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

//cdn2.ettoday.net/images/3915

329檔期建商推案全台爆量5千億 台中豪宅領軍成長最猛

329檔期即將登場，去年底因選情拉鋸建案觀望進場，累積推案力道在今年第一季爆發，北中南都有指標建案進場，根據數字科技（5287）旗下「591新建案」統計，今（108）年六都及新竹等都會區，今年推案量破..

4小時前

//cdn2.ettoday.net/images/2574

單身罹癌熟女也受害　6年5千件住宅消費糾紛5人自殺！

根據住宅消保會統計6年來共調處5,164件住宅消費糾紛，受害者財物損失外，精神也深受其害，甚至有5件自殺案例。住宅消保會創會理事長吳翃毅表示，其中一例才開工一個禮拜就付完9成費用，最後自殺身亡；另一例..

3月17日 09:00

//cdn2.ettoday.net/images/3957

洲美公宅風波連連　轉手賺千萬又遭爆鼓勵民眾當二房東

台北市「洲美公宅」（原士北科公宅）近日風波連連，日前才發生遭「民眾轉手賺千萬」一事，今日又因該公宅開放「民眾合租」，遭議員痛批市府公然開放民眾當二房東。對於「民眾轉手賺千萬」市府仍未有回應，但今日議員..

3月15日 17:43

//cdn2.ettoday.net/images/3553

超過500億遺產未繼承　北市地政局：快來辦啊！

根據台北市地政局統計資料，截至108年3月13日止，北市因未辦繼承登記被列冊管理的土地有16,548筆，面積逾269公頃；建物1,986棟，依108年公告土地現值計算高達561億餘元。地政局提醒，若繼..

3月15日 16:45

//cdn2.ettoday.net/images/3959

柯P也漲租24％？　北市府3處公宅最高漲3千

房價漲、房租租也漲，現在連公宅的租金也跟著調漲。台北市政府近日公布5處公宅到期重新招租，其中3處租金都漲價。根據市府公告，租金將以周邊行情85折計算，其中漲幅最高24％，也遭外界質疑是柯P說好的「居住..

3月15日 16:11

//cdn2.ettoday.net/images/3956

5人自殺、動輒損失百萬　5千件住宅消費糾紛僅冰山一角

在每年的3月15日、也就是今天是「國際消費者權益日」，住宅消保會特選今日宣導住宅消費糾紛的預防與解決之道。新北市主任消保官王治宇到場支持表示，政府機關的消保官專業在於法律與糾紛調解，但不動產、住宅類有..

3月15日 12:13

//cdn2.ettoday.net/images/3957

遠雄瘋韓流狠砸21.5億　每坪百萬買下愛買高雄店創天價

遠雄（5522）建設董事會上月決議授權董事長土地開發額度50億元，今日就傳出砸下重金，以21.5億元天價買下高雄三民區2,155坪土地；拆算單價每坪上看百萬，刷新當地全新行情。遠雄建設發言人楊舜欽表示..

3月14日 18:21

//cdn2.ettoday.net/images/3956

有毒居家環境害罹癌！　上市櫃建商導入「無毒裝修」

裝修糾紛層出不窮，根據內政部不動產平台統計，104年～106年因買賣房屋及裝修所產生糾紛案件便高達5,322件，其中又包含施工使用有毒建材的糾紛。推廣無毒裝修多年的「GD全球綠認證機構」董事長饒允武表..

3月14日 17:17

//cdn2.ettoday.net/images/3955

2040天後完工、淡水人哭了　淡江大橋將成淡水房市解藥？

今（14）日舉行「淡江大橋動土典禮」，預計113年完工通車，淡水人到市區將可省下25分鐘車程。交通舒緩是否將是淡水房市解藥？在地房仲指出，解決交通問題後，確實為當地生活帶來相當高的便利性，但過去新案推..

3月14日 16:11

//cdn2.ettoday.net/images/3956

台創「樂多坊」鏟出花蓮未來！　建商轉投資旅館再＋1

建商轉投資旅館多角化經營頻傳，繼國泰建設、皇翔建設、大陸建設、皇鼎、力麒、志嘉等開發商後，台開（2841）所投資的台創「樂多坊（Fun House）」也在今（14）日開工。台開集團董事長邱復生表示，蘇..

3月14日 15:43

相關新聞

凌友詩：蔡政府是想殺一儆百

凌友詩要申訴　內政部：這是台灣民主法治的價值

法鬥出外散步帶「伴手禮」放爸床

內政部罰50萬元　凌友詩：保留申訴權利

藍綠決戰316　ETtoday即時計票

讀者迴響

熱門新聞

房市多頭亂象叢生　專家說這幾年..

北部人最愛「以房養老」　2大原..

房市有多差？　顏炳立嘆客戶找他..

女租客險遭性侵驚魂未定　房東竟..

房東注意了！八成租客最在意是「..

住宅消費糾紛鬧自殺　單身熟女也..

東區指標豪宅之一　敦南樞院轉手..

專家提醒　買房這9家建商要注意

何時能進場買房？　 他說：明年..

知名大建商還剩誰沒發生漏水問題..

最新新聞更多

這次玩真的？　新北成立都更辦公..

產險網路賣最好　富邦新安東京明..

329檔爆量5千億 台中豪宅..

住宅消費糾紛鬧自殺　單身熟女也..

漏水修18次越抓越漏　連鄰居也..

洲美公宅風波連連　再爆助長二房..

北市遺產未繼承超過500億！

北市府也漲租　公宅上漲最高24..

6年5千件　住宅消費糾紛致5人..

遠雄狠砸21.5億　買高科土地..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366