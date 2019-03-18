329檔期建商推案全台爆量5千億 台中豪宅領軍成長最猛

▲建商大量推案的329檔期到來，此次全台推案爆量5000億。（圖／記者陳韋帆攝）

記者陳韋帆／台北報導

329檔期即將登場，去年底因選情拉鋸建案觀望進場，累積推案力道在今年第一季爆發，北中南都有指標建案進場，根據數字科技（5287）旗下「591新建案」統計，今（108）年六都及新竹等都會區，今年推案量破5千億元，相比去年329檔期實際推案量成長超過4成，其中台中靠著指標豪宅注入爆出近千億案量，去年相比大漲6成，成長驚人。

今年3月中到4月底的329檔期建案，其中北台灣今年預估推案量逾3500億元，較去年同期實際推案量成長5成，台北市黃金門牌信義區，除了位於信義計畫區的的標豪宅「冠德信義」正式公開，捷運永春站旁的都更案「森業永春」逾千坪基地，在該區具有一定稀有性，未來開價如何值得期待。

近年來鮮少推案的南港區，在南港輪胎「世界明珠」開發案都審通過，帶動區域詢問度，部分建案趁熱進場，位於南港車站商圈的「香榭帝寶」規劃25～45坪，便利的交通及商場機能，鎖定自住客，皇鼎建設則選擇在後山埤商圈推出「皇鼎一品」，打破以往皇鼎先建後售的慣例，採預售方式，總銷達40億元。

新北市今年各大重劃區均有不少新案進場，光是江翠北側重劃區就有破2百億元的推案量，立信機構在329檔期則有「立信吾界」、「立信新外灘5-瀚疆」及「立信新外灘6-帝國花園廣場」等三案進場，總銷80億元的「帝國花園廣場」將規劃住商混合大樓，1～4房格局，小坪數規劃入手門檻較低。

從去年開始龜山A7站重劃區推案不斷，目前成交價落在2字頭，吸引不少新北市首購族，329檔期包括竹城、遠雄、新潤及富宇建設均有系列推案，基地超過4千坪「A7地王 竹城甲子園」總銷135億元，地上24層建築，2～4房格局；新竹關埔重劃區則有上市建商潤隆建設的「竹科潤隆」規劃23～57坪，打出2房588萬元低總價門檻吸客。

台中今年案量預估936億元，比去年同期成長超過6成，市區指標豪宅最受矚目，勤美建設的草悟道開發案，除規劃洲際大飯店外，也將有豪宅「勤美之森」，規劃換屋型產品，另外，興富發建設去年才以40億元購入高鐵烏日站區超過7千坪土地，今年馬上就推新案，總銷約170億元，將規劃住商混合產品。

南台灣部分，台南今年案量穩定，在地建商持續推案，高雄則是「韓流」當道，案量突破7百億元、較去年同期大漲5成，主要是有賴於兩大豪宅案量注入，京城建設及國城建設將分別在美術館特區、亞洲新灣區推出豪宅，「美術皇居」及「國城復興中華案」總銷加總約有260億元，炒熱329檔期。