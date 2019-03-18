ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

329檔期建商推案全台爆量5千億 台中豪宅領軍成長最猛

ETtoday新聞雲

▲▼淡水,新市鎮,房市。（圖／記者陳韋帆攝）

▲建商大量推案的329檔期到來，此次全台推案爆量5000億。（圖／記者陳韋帆攝）

記者陳韋帆／台北報導

329檔期即將登場，去年底因選情拉鋸建案觀望進場，累積推案力道在今年第一季爆發，北中南都有指標建案進場，根據數字科技（5287）旗下「591新建案」統計，今（108）年六都及新竹等都會區，今年推案量破5千億元，相比去年329檔期實際推案量成長超過4成，其中台中靠著指標豪宅注入爆出近千億案量，去年相比大漲6成，成長驚人。

今年3月中到4月底的329檔期建案，其中北台灣今年預估推案量逾3500億元，較去年同期實際推案量成長5成，台北市黃金門牌信義區，除了位於信義計畫區的的標豪宅「冠德信義」正式公開，捷運永春站旁的都更案「森業永春」逾千坪基地，在該區具有一定稀有性，未來開價如何值得期待。

近年來鮮少推案的南港區，在南港輪胎「世界明珠」開發案都審通過，帶動區域詢問度，部分建案趁熱進場，位於南港車站商圈的「香榭帝寶」規劃25～45坪，便利的交通及商場機能，鎖定自住客，皇鼎建設則選擇在後山埤商圈推出「皇鼎一品」，打破以往皇鼎先建後售的慣例，採預售方式，總銷達40億元。

新北市今年各大重劃區均有不少新案進場，光是江翠北側重劃區就有破2百億元的推案量，立信機構在329檔期則有「立信吾界」、「立信新外灘5-瀚疆」及「立信新外灘6-帝國花園廣場」等三案進場，總銷80億元的「帝國花園廣場」將規劃住商混合大樓，1～4房格局，小坪數規劃入手門檻較低。

從去年開始龜山A7站重劃區推案不斷，目前成交價落在2字頭，吸引不少新北市首購族，329檔期包括竹城、遠雄、新潤及富宇建設均有系列推案，基地超過4千坪「A7地王 竹城甲子園」總銷135億元，地上24層建築，2～4房格局；新竹關埔重劃區則有上市建商潤隆建設的「竹科潤隆」規劃23～57坪，打出2房588萬元低總價門檻吸客。

台中今年案量預估936億元，比去年同期成長超過6成，市區指標豪宅最受矚目，勤美建設的草悟道開發案，除規劃洲際大飯店外，也將有豪宅「勤美之森」，規劃換屋型產品，另外，興富發建設去年才以40億元購入高鐵烏日站區超過7千坪土地，今年馬上就推新案，總銷約170億元，將規劃住商混合產品。

南台灣部分，台南今年案量穩定，在地建商持續推案，高雄則是「韓流」當道，案量突破7百億元、較去年同期大漲5成，主要是有賴於兩大豪宅案量注入，京城建設及國城建設將分別在美術館特區、亞洲新灣區推出豪宅，「美術皇居」及「國城復興中華案」總銷加總約有260億元，炒熱329檔期。

關鍵字：329建案預售新屋推案5915287冠德信義森業永春世界明珠香榭帝寶皇鼎一品立信帝國花園廣場竹城遠雄新潤富宇勤美之森美術皇居國城復興

點這裡，留個言吧! FB weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

//cdn2.ettoday.net/images/2574

單身罹癌熟女也受害　6年5千件住宅消費糾紛5人自殺！

根據住宅消保會統計6年來共調處5,164件住宅消費糾紛，受害者財物損失外，精神也深受其害，甚至有5件自殺案例。住宅消保會創會理事長吳翃毅表示，其中一例才開工一個禮拜就付完9成費用，最後自殺身亡；另一例..

3月17日 09:00

//cdn2.ettoday.net/images/3957

洲美公宅風波連連　轉手賺千萬又遭爆鼓勵民眾當二房東

台北市「洲美公宅」（原士北科公宅）近日風波連連，日前才發生遭「民眾轉手賺千萬」一事，今日又因該公宅開放「民眾合租」，遭議員痛批市府公然開放民眾當二房東。對於「民眾轉手賺千萬」市府仍未有回應，但今日議員..

3月15日 17:43

//cdn2.ettoday.net/images/3553

超過500億遺產未繼承　北市地政局：快來辦啊！

根據台北市地政局統計資料，截至108年3月13日止，北市因未辦繼承登記被列冊管理的土地有16,548筆，面積逾269公頃；建物1,986棟，依108年公告土地現值計算高達561億餘元。地政局提醒，若繼..

3月15日 16:45

//cdn2.ettoday.net/images/3959

柯P也漲租24％？　北市府3處公宅最高漲3千

房價漲、房租租也漲，現在連公宅的租金也跟著調漲。台北市政府近日公布5處公宅到期重新招租，其中3處租金都漲價。根據市府公告，租金將以周邊行情85折計算，其中漲幅最高24％，也遭外界質疑是柯P說好的「居住..

3月15日 16:11

//cdn2.ettoday.net/images/3956

5人自殺、動輒損失百萬　5千件住宅消費糾紛僅冰山一角

在每年的3月15日、也就是今天是「國際消費者權益日」，住宅消保會特選今日宣導住宅消費糾紛的預防與解決之道。新北市主任消保官王治宇到場支持表示，政府機關的消保官專業在於法律與糾紛調解，但不動產、住宅類有..

3月15日 12:13

//cdn2.ettoday.net/images/3957

遠雄瘋韓流狠砸21.5億　每坪百萬買下愛買高雄店創天價

遠雄（5522）建設董事會上月決議授權董事長土地開發額度50億元，今日就傳出砸下重金，以21.5億元天價買下高雄三民區2,155坪土地；拆算單價每坪上看百萬，刷新當地全新行情。遠雄建設發言人楊舜欽表示..

3月14日 18:21

//cdn2.ettoday.net/images/3956

有毒居家環境害罹癌！　上市櫃建商導入「無毒裝修」

裝修糾紛層出不窮，根據內政部不動產平台統計，104年～106年因買賣房屋及裝修所產生糾紛案件便高達5,322件，其中又包含施工使用有毒建材的糾紛。推廣無毒裝修多年的「GD全球綠認證機構」董事長饒允武表..

3月14日 17:17

//cdn2.ettoday.net/images/3955

2040天後完工、淡水人哭了　淡江大橋將成淡水房市解藥？

今（14）日舉行「淡江大橋動土典禮」，預計113年完工通車，淡水人到市區將可省下25分鐘車程。交通舒緩是否將是淡水房市解藥？在地房仲指出，解決交通問題後，確實為當地生活帶來相當高的便利性，但過去新案推..

3月14日 16:11

//cdn2.ettoday.net/images/3956

台創「樂多坊」鏟出花蓮未來！　建商轉投資旅館再＋1

建商轉投資旅館多角化經營頻傳，繼國泰建設、皇翔建設、大陸建設、皇鼎、力麒、志嘉等開發商後，台開（2841）所投資的台創「樂多坊（Fun House）」也在今（14）日開工。台開集團董事長邱復生表示，蘇..

3月14日 15:43

//cdn2.ettoday.net/images/3873

329檔期推案狂潮來襲　全台逾2千億總銷將衝擊房價！

據住展雜誌統計，今年北台灣329檔推案預估量為2,225.14億元，較去年量增逾百億，連續三年增長下，今年更突破2千億，顯示建商推案信心隨著房市好轉而上揚，檔期案量可望創下2016年以來新高。住展雜誌..

3月14日 11:42

相關新聞

失能險搶購潮發威　遠雄、元大與台灣人壽賣最狂

6年5千件　住宅消費糾紛致5人自殺

遠雄狠砸21.5億　買高科土地創天價

淡江大橋解決賣壓　房仲：有待觀察

329檔期爆量　逾2千億總銷

讀者迴響

熱門新聞

房市多頭亂象叢生　專家說這幾年..

房市有多差？　顏炳立嘆客戶找他..

住宅消費糾紛鬧自殺　單身熟女也..

專家提醒　買房這9家建商要注意

知名大建商還剩誰沒發生漏水問題..

何時能進場買房？　 他說：明年..

樓層、棟別怎麼挑？　一張圖秒懂..

房東注意了！八成租客最在意是「..

辛亥站2分鐘　買超值31坪3+..

防專業詐屋集團　地政士「雙重」..

最新新聞更多

329檔爆量5千億 台中豪宅..

住宅消費糾紛鬧自殺　單身熟女也..

漏水修18次越抓越漏　連鄰居也..

洲美公宅風波連連　再爆助長二房..

北市遺產未繼承超過500億！

北市府也漲租　公宅上漲最高24..

6年5千件　住宅消費糾紛致5人..

遠雄狠砸21.5億　買高科土地..

京城、宏盛建設　導入「無毒裝修..

淡江大橋解決賣壓　房仲：有待觀..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366