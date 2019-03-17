單身罹癌熟女也受害　6年5千件住宅消費糾紛5人自殺！

▲過去曾有5件因住宅消費糾紛導致受害者自殺案例。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳韋帆／台北報導

根據住宅消保會統計6年來共調處5,164件住宅消費糾紛，受害者財物損失外，精神也深受其害，甚至有5件自殺案例。住宅消保會創會理事長吳翃毅表示，其中一例才開工一個禮拜就付完9成費用，最後自殺身亡；另一例退休女性，找鄰居協助抓漏，不僅未修補完畢，還找人騷擾，最後想不開自殺，所幸家人及時發現獲救。

案例一、

高雄一位單身熟女，因存了一輩子的積蓄，買到一間中古屋後，另準備了250萬，從網路社群平台找了號稱南部工程的天王，寫的很厲害，又放了美輪美奐的居家完工照片，讓熟女深信天王一定可幫她完成裝修。

因為過去沒有裝潢裝修經驗，熟女在簽約先付3成、開工又付3成、木作材料進場後再付3成，才開工一個禮拜就給付了9成的費用。

天王收完9成費用後，就開始已讀不回找不到人，熟女上網搜尋公司行號，才發現查不到這家公司，連人的名字也不知道是真是假，合約上沒有任何正確資料，更糟糕的是全部都以現金付款。

由於熟女長年受癌症困擾，加上找不到人、求助司法又無門的狀態下，最後該女鬱鬱寡歡、走上絕路。

案例二、

台北市一位退休女性買了一中古屋，但因家屋頂採光罩漏水，剛好隔壁鄰居就是鐵工師傅，於是退休女敦親睦鄰的找他施工屋頂採光罩。

由於信任鄰居，退休女既沒有簽合約，也沒有口頭契約，只有「大家都是鄰居，完工再來算就好」。退休女不疑有他，陸續給了300萬後，卻也未完工，還有嚴重瑕疵，鐵工鄰居又不願意修補、甚至惡言相向。

與案例一相同都是先給錢最後沒有作好，但更惡劣的是，鐵工還自己開一張手寫請款單，上面寫了要340萬元，退休女看了完全無法接受，找來朋友來幫忙協商不成，最後找其他廠商來估價才220萬。

此後鐵工鄰居竟每天都找幾人去他家騷擾，最終因受不了騷擾，退休女精神開始無法自律，投訴無門又被家人及朋友笑笨；在多重壓力下，退休女開始怪罪自己，最後想不開欲輕生，所幸家人即時發現獲救，最終家人建議把房子賣了，退休女也離開了這個傷心地。

住宅消保會創會理事長吳翃毅表示，住宅消費一但受害，小輒數十萬、大輒上千萬，甚至近日頻傳的預售屋建商倒閉，消費者損失統計高達百億元；他建議，要預防糾紛就必須從契約著手，建議可致電到該協會，有免費法律諮詢、可防範糾紛於未然。

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