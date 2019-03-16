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前副縣長抓漏18次越抓越漏　鄰居天花板也遭殃！

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▲▼漏水,壁癌。（圖／記者陳韋帆攝）

▲前縣長家中抓漏18次修不好，最後連隔壁鄰居也遭殃。（示意圖／記者陳韋帆攝）

記者陳韋帆／台北報導

住宅消費糾紛多，甚至連前副縣長也受害！根據住宅消保會統計，該協會過去6年共約5千件住宅消費糾紛發生。住宅消保會創會理事長吳翃毅表示，近日甚至發生縣市合併前的副縣長，在退隱政壇後，竟遇到請人抓漏、越修越漏，連修18次後連鄰居也一起漏水的事件發生。

根據住宅消保會統計，該協會過去6年共約5千件住宅消費糾紛發生，平日每日必須調處2.5則。吳翃毅說，這也只是冰山一角，畢竟每個消費者發生糾紛時，都會請住宅消保會調處，但即使單看這樣的數據就很驚人，因為每件糾紛消費者至少都是損失數十萬，甚至到上千萬的金額。

吳翃毅表示，住宅消費糾紛的發生即使專業人士也會中槍！近日就發生縣市合併前就淡出政壇的前副縣長（以下簡稱副縣長），因家住頂樓且房屋老舊，於是上網找了防水廠商來施工，卻越修越漏的事情發生。

副縣長與該廠商契約上已註明「總金額26萬保固3年」，廠商開工後就陸陸續續的施作，副縣長自行監工，一發現施工錯誤立即指正，必局部拆除再施工。

完工不到20天，卻又發生更嚴重的漏水現象，甚至連隔壁的鄰居天花板也漏水，因有合約簽訂保固3年，副縣長立刻請廠商再來修補，但卻越修越漏，最後1年內修補了18次後，仍無法修復。

長期漏水導致副縣長家中裝潢、家具都受潮發霉，生活品質變糟的狀態下，連身體健康也受到影響；最後只好到住宅消保會申訴，並申請鑑定、訴諸司法；至於副縣長究竟是誰？吳翃毅表示，由於尊重副縣長已退隱政壇，全案也進入司法程序，暫不便透露。

吳翃毅提醒，關於屋主自己找施工廠商，要特別注意契約內容，尤其是防水施作物的範圍內容，材料的品牌型號與施工工法，都要有圖面說明及標注清楚，還有總金額與簽約時間、開工時間及完工時間，還有保固年限都要明確記載。

此外，因很多屋主都會提前給工程款，不肖廠商經常收足的工程款後，就便宜行事。所以預防勝於治療，吳翃毅建議，倘若不幸遇到房屋消費糾紛，屋主可以主張工程承攬瑕疵及保固損害賠償。

關鍵字：住宅消保會吳翃毅抓漏漏水副縣長住宅糾紛裝潢抓漏漏水受潮發霉

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