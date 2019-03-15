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櫻花建設首進三峽　打造好住全齡宅

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三峽地區是新北市少數沒有傳統工廠的優質生活圈，台中上市建商櫻花建設看好三峽河自然生活氛圍，首次進軍三峽推出「櫻花學」系列「家學區」、「博學區」、「品學區」三期，鄰近中園國小、鳶山風景區以及螢火蟲保護區，住宅規劃為3房起跳的38至47坪首換宅，訴求抗過敏塗料、全效淨水器等貼心設計吸引自用客， 2018年底開案即先吸引三峽的換屋買盤前來詢問。

▲位於住宅區的「櫻花學」鄰近中園國小、鳶山自然區及三峽老街商圈，吸引許多換屋客詢問。（圖／櫻花建設提供）

▲位於住宅區的「櫻花學」鄰近中園國小、鳶山自然區及三峽老街商圈，吸引許多換屋客詢問。（圖／櫻花建設提供）

櫻花建設為知名上市品牌，近十年來深耕於台中推案近5000戶，其住宅規劃與建造品質深獲消費者良好口碑，「櫻花學」為櫻花建設首次前進三峽的第一代表作，特別禮聘雙北豪宅設計團隊精心規劃，建築外觀請來知名建築設計大師蔡智勸，另以花博爭豔館作品聞名的邱光平為社區景觀操刀。

看好三峽河岸與中園國小周邊單純安寧住宅區環境，後方面鳶山自然區大片綠景，附近還有三峽老街商圈及河濱步道，採買與休閒能輕鬆滿足，生活機能成熟完善。交通通勤部分，車程快速連結國道3號三峽交流道，還有跳蛙公車往來雙北市，捷運三鶯線預定2023年完工，屆時通往板橋、北市精華區能有效縮短通勤時間。
▲「櫻花學」距離三峽老街約700公尺，公有市場、連鎖超市大賣場，輕鬆滿足每天生活所需。 。（圖／櫻花建設提供）

▲「櫻花學」距離三峽老街約700公尺，公有市場、連鎖超市大賣場，輕鬆滿足每天生活所需。（圖／櫻花建設提供）

「家學區」規劃38、39、47坪等3種戶型的3至4房，「博學區」則為39、41坪全3房格局。產品特色為戶戶邊間雙陽台，後陽台寬裕設計，方便家務使用機能。此外，每間房均有獨立對外開窗，客廳皆為落地窗，讓自然採光充分進入室內。目前3房產品詢問度最為熱烈，吸引不少想從小屋換大屋的首換族青睞。


▲上圖為「博學區｣、下圖為「家學區｣實品屋實景，皆為3房規劃，格局面寬開闊高坪效。（圖／櫻花建設提供）
▲上圖為「博學區｣、下圖為「家學區｣實品屋實景，皆為3房規劃，格局面寬開闊高坪效。（圖／櫻花建設提供）

建材上，廚具、地磚、電梯、氣密窗選用台灣知名品牌，以及五星級飯店選用的美標（American Standard）衛浴，在浴室部份，加裝變頻暖風機，用水上加裝無鈉離子全效淨水器，各戶水管提供脈衝清洗服務，確保用水清潔。

此外，為了創造無毒居家環境，室內油漆採用具淨化空氣、防過敏原青葉銀立淨乳膠漆，該款乳膠漆獲綠建材標章、無添加甲醛、鉛、汞等重金屬，通過日本JIS Z2911防霉檢測，日本SIAA抗菌協會安全試驗，具淨化空氣、防過敏原之功用。櫻花學相當注重居住品質，故在住宅選材別出心裁，推出額外的貼心服務，要讓住戶安心的享受幸福居家生活。

關鍵字：房產櫻花學三峽首購住宅

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