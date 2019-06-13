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多花110萬買空氣！她砸870萬買房「3年後驚覺少5坪」　賣房慘泡湯

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▲▼中和、永和,房市。（圖／記者陳韋帆攝）

▲新北市李姓婦人購屋3年後才驚覺坪數少了約5坪。（圖／資料照，為示意圖。）

房產中心／綜合報導

購屋後發現坪數縮水該如何處理呢？新北市一名李姓婦人6年前砸870萬元，在板橋買了一間38坪的房子，卻在3年前要轉手時驚覺，地政事務所的測量有誤，實際坪數比登記坪數少了約5坪。李姓婦人這才發現，她多花了110萬元購買「不存在的坪數」，最後連賣房交易也泡湯。

根據《聯合報》報導，李姓婦人6年前向高姓女子購買板橋區大觀路一間房屋，但3年後李婦想以900萬元轉賣，卻因坪數少了5坪慘被解約。李婦事後向原屋主追回全數溢付金額卻吃閉門羹，改向板橋地政事務所提出國賠，案件經新北地院審理，在11日獲判勝訴。

根據判決內容指出，李婦在2016年6月準備轉賣房屋時，買家發現坪數變少，經地政事務所重新測量，才確定實際坪數只有33.4餘坪。李婦曾依法向原屋主追討溢付金額，但法院強制執行後只追回3萬2千元，所以決定再提國賠並指測量人員的錯誤導致她的損失，應該要賠償剩餘的107萬餘元。

不過在法院審理過程中，板橋地政事務所指李婦已依其他方法求償，法院也判原屋主須返還價金，損害已經完全填補，主張自己無須負賠償責任。

▲▼台北市,101,房地產,房價,低價,台灣,天氣。（圖／記者林敬旻攝）

▲李婦想以900萬元轉賣房子，卻因坪數少了5坪慘被解約。（圖／記者林敬旻攝，為示意圖。）

地政事務所更進一步指出，李婦雖在強制執行後尚有107萬餘元未補足，但此為債權執行的行政問題，並非他們更正房屋面積所造成的損害，且李婦本身還持有「債權」，後續可繼續強制執行。

但新北地方法院進行調查後指出，依土地法規定，凡因登記錯誤、遺漏或虛偽致受損害者，由該地政機關負損害賠償責任，且板橋地政事務所測量面積確實有誤，且李婦取得執行名義後，已窮盡強制執行相關程序，仍無法完全獲得賠償，因此判板橋地政事務所應賠償剩餘107萬元損失。

對此，板橋地政事務所林政修主任11日也特別提出說明，李婦所持有的房屋是在76年間辦理建物第一次測量登記，當時以人工方式計算面積，經105年以電腦計算檢核發現，原面積有錯誤情形，立即依規定辦理更正，其目的是確保建物交易移轉中能以正確無誤的面積買賣，以保障人民權益，該處分皆依相關法令規定辦理。

林政修主任還補充，至於李小姐所提出的民事求償訴訟，地政事務所將於收到判決書後，再就判決內容不合理處，於法定期限內提起上訴。

關鍵字：板橋房產買房賣房坪數新北市

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