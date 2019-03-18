大安區屋主轉售賠1900萬　房仲分析兩點「燙金門牌」失靈

▲圖為捷運六張犁站。（圖／記者李毓康攝）



記者黃靖惠／綜合報導

大安區燙金門牌、捷運宅全失靈，位於大安區樂業街「十二富」社區在捷運六張犁生活圈範圍，緊鄰敦南商圈旁及臥龍學園等，四周生活機能好到爆炸，曾創下一坪99萬元高價，但最近兩筆交易卻屢屢賠售，其中一筆屋主轉手賠了1900萬元。房仲業者推測，除了賣方個人資金因素，再來周邊有傳統市場稍顯雜亂，不乏住宅社區老舊，尚有高架橋、公墓等嫌惡設施因素，區域行情難具備支撐抗跌性。

該社區總戶數13戶，樓高13樓，座落敦南商圈與基隆路間，周邊機能發達，附近有知名臥龍學園、大安國小及和平高中，除此之外，距離捷運六張犁站，只需5分鐘路程，生活機能佳。

實價登錄揭露，該筆交易7樓戶，面積約84.05坪，總價5500萬元，扣除4個塔式車位，換算單坪約59.5萬元，但與102年屋主用7400萬元入手價相比，形同一轉賣賠掉1900萬元。

另一筆為5樓戶以總價5630萬元成交，坪數約80.73坪，換算單坪價69.7萬元，與屋主102年入手價5950萬元，一坪73.7萬元相比之下，賠了320萬元。

台灣房屋智庫資深分析師陳炳辰指出，十二富位於捷運六張犁生活圈範圍，近年平均單價約落在6、7字頭，高於區域行情一成五到兩成，主因在於當地多老舊社區，該社區以一層一戶新屋姿態問世，加上主打高價宅格局、建材規劃，當初開價便訴求為百萬宅。

陳炳辰說明，該社區出現兩筆賠售資料，一方面可能是賣方個人資金因素，另一方面當地雖貴為大安區門牌，但因傳統市場稍顯雜亂，不乏住宅社區老舊，尚有高架橋、公墓等嫌惡設施因素，屬於大安區蛋白區，也讓區域行情難具備支撐抗跌性。

▼位於大安區十二富社區。（圖／翻攝自GOOGLEMAP）

