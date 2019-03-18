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超美臥室天花板飄屎臭...4招杜絕拉皮重修「偽新屋」　

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▲▼漏水、抓漏、壁癌。（圖／記者陳韋帆攝）

▲漏水。（圖／記者陳韋帆攝）

記者黃靖惠／綜合報導

台中某舊大樓被爆料重新拉皮翻修後，被當「偽新屋」再推出銷售，民眾因為低公設、低於市價很快就銷售一空，但才入住一個月，屋內漏水如瀑布傾瀉。對此房產名家Sway表示，「賣屋是賣人性，不是賣良心」，買房前一定要先檢查天花板，尤其廁所、廚房等有水的地方，因為自己曾打開過一處超美臥室的天花板，結果裡面屎尿味濃厚，因為樓上糞管漏了。

房產名家Sway表示，超老房屋或是凶社區銀行房貸多半不好，頂多五成至七成，剩下的要信貸，而且業者為了讓你低自備買屋，會引導做假合約超貸，並且實價假登錄，讓你變成「使公務員記載不實的關三年刑法」的共犯。

他指出，業者會要求你不能殺價太多、也不能洩密，不然就不賣你！然後你就閉嘴了。想修漏水？想告屋主？小心你自己也被告！除非遇到現金買房或是願意只貸六成的，氣不過，找媒體跟找律師踢爆，不然，這類購屋糾紛，永遠會存在。

「賣屋是賣人性，不是賣良心」他認為，房子要打開天花板來看，尤其是廁所跟廚房等有水的地方。如果打不開。一定有詐！客廳及臥室臨窗部分的天花板，也一定要開來看，你可以從燈具那個洞，把手機伸進去錄影，看看有沒有鐵板或漏水，全新裝潢的，就一定要下雨過後去看，這點功夫不能省。

他分享，曾打開過一處超美臥室的天花板，結果裡面屎尿味濃厚，因為樓上糞管漏了，所以買中古屋時候，別完全相信房仲，一切要自己學會看，請記得索取以下四項物品：

1. 使用執照圖說，確認這個房子還是照圖施工。
2. 建物成果測量圖，確認這個房子哪裡是違建。
3. 地籍圖，確認這個房子就是長在這個位子上。
4. 最新的房屋及土地所有權狀謄本，確認這個房子沒有被超貸，而且坪數要自己算一遍。

關鍵字：漏水舊大樓Sway房屋中古屋新房子

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