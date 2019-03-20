遠雄文青2拍789萬標出　林口A7房市止跌回升？

▲林口A7合宜住宅的「遠雄文青」11樓法拍戶以單價23.3萬拍出。（圖／擷取自google map）

記者陳韋帆／新北報導

位於林口A7合宜住宅的「遠雄文青」今（20）日執行2拍，共14組人投標，拍定總價為789.1萬元順利拍出。寬頻房訊發言人徐華辰表示，此次拍賣單價23.3萬已刷新今年區域單價，創下2016年以來第3高。

A7合宜住宅雖然有限制5年持有期限不得轉售，但利用法拍突破禁賣期，已是常見投資手法，文青路上「遠雄文青」今日執行2拍，共吸引14組人投標，拍定總價為789.1萬元，該物件權狀坪數為33.86坪，單價為23.3萬元，為今年新高單價、並為2016年第3高單價。

根據法院筆錄，該物件今年2月1日已執行1拍、底價為800萬，因價格過高不符合區域行情流標；今日2拍降至640萬元，結果來人洶湧，共14組人馬搶標，最終以總價789.1萬元、拆算單價每坪23.3萬成功脫標。

A7合宜住宅由4大建商遠雄建設、皇翔建設、名軒開發、麗寶建設興建。自2016年交屋以來，落入法拍件數共達24件，拍定單價從每坪17～25萬元不等，統計去年至今，每次脫標拍定單價均有超過20萬。

寬頻房訊發言人徐華辰指出，因為「遠雄文青」距離捷運最近、僅215公尺，所以在抽籤選購時，就已是民眾搶購熱區；但今年3件脫標單價都落在1字頭，此次「遠雄文青」以單價23.3萬元拍出，已刷新今年新高，出乎眾人意料之外。

徐華辰說，5年的限賣期限已剩2年，端看目前法拍熱度，加上各家建商插旗、建設逐步到位，可見投資人對於此區前景看好。