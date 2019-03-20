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柯P搶當包租公　第一個市府租屋網正式上線

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▲▼臺北市政府安心樂租網。（圖／市府提供）

▲臺北市政府安心樂租網。（圖／市府提供）

記者陳韋帆／台北報導

第一個市府租屋網站上線了，臺北市政府安心樂租網於3月20日正式成立。台北市都市發展局表示，安心樂租網整合臺北市政府各局處管有各類型之出租住宅資訊，包括：（1）都發局的公共住宅、社會住宅包租代管計畫 （2）捷運局的捷運聯開宅 （3）社會局的老人住宅、平價住宅、婦女中途之家 （4）財政局的都更住宅、眷舍、營舍。等相關出租資訊，方便有租屋需求且符合申請資格的民眾透過樂租網搜尋適合的住宅。

都發局指出，有鑒於民眾以往欲了解臺北市各類型出租住宅資訊，須一一至各權管局處網站查詢，遂整合市府各類出租住宅資訊，並提供更直觀式的網站介面，建置完成臺北市政府安心樂租網，未來公宅招租、捷運聯開宅標租（售）、平價住宅申請、都更分回住宅標租等相關資訊，皆可於同一入口網站查詢，免去以往需個別進入北市府各局處網站查找的不便。

都發局表示，安心樂租網為方便使用者，物件搜尋方式可採地圖路名、鄰近捷運、租金範圍等條件搜尋，同時可查詢各類出租住宅資源的申請方式資格條件、常見問題等，讓有意承租的民眾更快掌握。

此外，透過臺北卡3.0（北市府市政服務單一會員帳號）身分登入安心樂租網，還可收藏個人喜好物件及獲知物件最新消息。都發局進一步指出，為使該網站更符合民眾需求，已於108年2月辦理民眾網站測試，蒐集寶貴的使用意見並依回饋修正部分功能，歡迎民眾多加利用。

關鍵字：租屋租賃柯文哲市府包租公租屋網站安心樂租網

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