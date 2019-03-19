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神探下令拯救海砂屋　淡水東來大廈有救了？

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▲▼東來大廈。（圖／擷取自google map）

▲新北市東來大廈位於淡水區黃金地段，遭判海砂屋後卻多年無法都更。（圖／擷取自google map）

記者陳韋帆／新北報導

新北市淡水區「東來大廈」海砂危樓10餘年終於要動了？新北市政府昨（18）日成立「新北市都更推動辦公室」後，今日立刻淡水區幸福里成立「前進工作站」東來據點。新北市城鄉發展局表示，都更整合不易在於未幫居民解決問題，新北市長侯友宜已下令，此次設立據點，將協助該處居民「就學」、「租屋」等問題，以利都更進行。

新北市政府今日正式在淡水區學府路51巷3弄10號，幸福里成立「前進工作站」東來據點，城鄉局表示，成立目的為主動關懷社區、提供民眾諮詢服務，透過面對面溝通方式，消彌住戶重建過程產生疑慮，解決民眾重建時可能遭遇之問題。

▲▼東來大廈。（圖／新北城鄉局提供）

▲東來大廈內部斑駁程度令人心驚膽跳。（圖／新北城鄉局提供）

淡水區東來大廈1988年完工，為地上7層、地下2層建物、住戶共81戶，2011年該社區管委會自主向市府提出海砂屋鑑定證明，2012年審核通過准予拆除重建；根據工務局資料，該戶因住戶意見分歧，導致無法進行，一拖已過了7年。

同為「東來大廈」住戶的幸福里長李宗燦曾問，侯友宜與過去歷任市長有何不同？住戶也有同意戶、搬遷、就學等問題。對此城鄉局回應，此次「前進工作站」內有教育局、社會局、城鄉局，以及公所等相關單位派人駐點，就是為了解決每個住戶的問題。

▲▼東來大廈。（圖／新北城鄉局提供）

▲侯友宜下令主動協助住戶解決問題，成立「前進工作站」東來據點。（圖／新北城鄉局提供）

侯友宜認為，倘若等待住戶全數簽名同意後，才進行都更或重建之動作太過緩慢且被動，所以下令各局處採取主動協助，協助住戶解決問題後，才能夠讓都更走向下一步。

城鄉局表示，此次「東來大廈」進行的為都更程序，只要住戶同意過3分之2即可進行，但關於權利變換、分配、重建規劃等，住戶也必須了解同意，所以將在3月25日再辦說明會，與住戶進行工作站成立後的第一次說明、溝通會。

後續市府也將評估各地區執行狀況，若有需要也將陸續成立第2、第3等前進工作站，協助當地住戶加速辦理都更。預計將於6個月內到新北市境內各行政轄區辦理200場以上的說明會，說明「都更三箭」政策以及都市更新法令、程序及相關政策。

關鍵字：侯友宜都更三箭海砂屋東來大廈淡水新北市危老重建都更城鄉局工務局釘子戶都更推動辦公室

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