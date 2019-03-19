神探下令拯救海砂屋　淡水東來大廈有救了？

▲新北市東來大廈位於淡水區黃金地段，遭判海砂屋後卻多年無法都更。（圖／擷取自google map）

記者陳韋帆／新北報導

新北市淡水區「東來大廈」海砂危樓10餘年終於要動了？新北市政府昨（18）日成立「新北市都更推動辦公室」後，今日立刻淡水區幸福里成立「前進工作站」東來據點。新北市城鄉發展局表示，都更整合不易在於未幫居民解決問題，新北市長侯友宜已下令，此次設立據點，將協助該處居民「就學」、「租屋」等問題，以利都更進行。

新北市政府今日正式在淡水區學府路51巷3弄10號，幸福里成立「前進工作站」東來據點，城鄉局表示，成立目的為主動關懷社區、提供民眾諮詢服務，透過面對面溝通方式，消彌住戶重建過程產生疑慮，解決民眾重建時可能遭遇之問題。

▲東來大廈內部斑駁程度令人心驚膽跳。（圖／新北城鄉局提供）

淡水區東來大廈1988年完工，為地上7層、地下2層建物、住戶共81戶，2011年該社區管委會自主向市府提出海砂屋鑑定證明，2012年審核通過准予拆除重建；根據工務局資料，該戶因住戶意見分歧，導致無法進行，一拖已過了7年。

同為「東來大廈」住戶的幸福里長李宗燦曾問，侯友宜與過去歷任市長有何不同？住戶也有同意戶、搬遷、就學等問題。對此城鄉局回應，此次「前進工作站」內有教育局、社會局、城鄉局，以及公所等相關單位派人駐點，就是為了解決每個住戶的問題。

▲侯友宜下令主動協助住戶解決問題，成立「前進工作站」東來據點。（圖／新北城鄉局提供）

侯友宜認為，倘若等待住戶全數簽名同意後，才進行都更或重建之動作太過緩慢且被動，所以下令各局處採取主動協助，協助住戶解決問題後，才能夠讓都更走向下一步。

城鄉局表示，此次「東來大廈」進行的為都更程序，只要住戶同意過3分之2即可進行，但關於權利變換、分配、重建規劃等，住戶也必須了解同意，所以將在3月25日再辦說明會，與住戶進行工作站成立後的第一次說明、溝通會。

後續市府也將評估各地區執行狀況，若有需要也將陸續成立第2、第3等前進工作站，協助當地住戶加速辦理都更。預計將於6個月內到新北市境內各行政轄區辦理200場以上的說明會，說明「都更三箭」政策以及都市更新法令、程序及相關政策。