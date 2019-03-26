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總統、市長敢違建全拆掉　選戰未開打市府先喝止

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▲▼廣告,看板。（圖／記者陳韋帆攝）

▲雙北市府都表示，競選廣告若涉及公安，即使你是現任首長，立刻拆除、絕不寬待。（示意圖／記者陳韋帆攝）

記者陳韋帆／台北報導

各政黨要注意了！總統、立委大選即將到來，台北市府先聲奪人，提前宣告只要競選廣告物違反公安、交通秩序等條例，不管你是現任總統還是市長，視同違建、全部都要強拆開罰。

台北市建管處表示，為維護本市良好市容景觀、公共安全及交通秩序，建管處呼籲各參選人於政黨初選期間所設置之競選廣告物，應依「臺北市競選廣告物管理自治條例」規定申請許可。

建管處說，對於未依規定申請者，除發函限期改善、補辦手續或處以罰鍰、強制拆除外，基於公共安全考量，對於竹鷹架構造之競選廣告物將優先查處。

拆除是否不分政黨，即使是柯文哲競選廣告違規也一樣拆除？建管處表示，市府執政絕對勿枉勿縱、更不會包庇，所以如果真發生這樣情況，也照拆不誤。

至於選舉期間也充滿競選廣告的新北市是否針對立委、總統候選人訂出相關廣告物管理規定，新北市工務局表示，執行違規競選廣告物取締及拆除行動不分黨派、不論色彩。

只要在重要路段未申請廣告物設立許可者，一律依照「新北市政府取締違規競選招牌、樹立式廣告設置執行方式」逕行取締。工務局強調，特別是使用竹架材質的廣告，一律必須拆除、絕不寬待。

關鍵字：台北市柯文哲建管處新北市工務局違建總統立委選舉廣告拆除違規

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