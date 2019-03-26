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思鄉穿越74年時空歸台　搜萬筆資料助日人重遊故居

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▲▼汐止戶政事務所穿越時空搜尋近萬筆資料，並聯合地政機關比對日治時期地號資料，幫日人寺石先生（中間格紋襯衫者）。（圖／民政局提供）

▲新北民政局協助歸台日人寺石先生，搜尋了萬筆資料幫助他重遊故居。（圖／民政局提供）

記者陳韋帆／新北報導

現年77歲的日籍寺石先生，因兒時曾居住台灣而念念不忘，透過新北市汐止戶政事務所協尋，終於比對到日治時期原址。民政局表示，寺石先生年事已高，卻對曾居住的台灣舊址念念不忘，搜尋萬筆資料比對，終於幫助他一償心願，寺石先生也表示，對台灣除了思念外，現在又多了一份感動與感激。

現居日本奈良縣的寺石先生，3歲時曾隨父親到汐止工作，老人家心心念念數十年的事情，就是回過去旅居台灣的居住地。因此汐止戶政事務所穿越時空搜尋近萬筆資料，並聯合地政機關比對日治時期地號資料，終於成功找到寺石先生舊家位在建成里的舊址，一償老先生心中宿願。

寺石先生在昭和17年（西元1942年）出生，3歲時父親來台工作，住在光復後的台灣煉鐵廠舊址，跟隨父親來台的寺石先生在台灣生活了3年，但幼年的記憶早已模糊，對於當年的生活也只能從父母口中拼湊一二。

▲▼思鄉穿越74年時空歸台搜萬筆資料助日人重遊故居。（圖／擷取自google map）

▲台灣煉鐵廠舊址已人事全非。（圖／擷取自google map）

為了找尋父母口中令人難忘的台灣生活，寺石先生曾獨自前往汐止，試圖透過模糊的印象找尋故居，無奈記憶中的房舍早已變成水泥高樓，加上語言不通，老先生無功而返。之後再度透過台灣友人協助，將相關訊息發布至臉書地方社群媒體「汐止集團」，汐止戶政事務所在得知相關訊息後便開始協助寺石先生，找尋日治時期的戶籍資料。

汐止戶所先是根據寺石先生提供的資料，透過戶籍數位化系統查詢，但系統內唯一的資料是全家居住於台南時期的戶口調查簿，上面記載寺石先生的父親遷居台南的時間，以及當時居住在汐止時的番地。

汐止戶所解釋，日治時期戶籍資料所登載的「番地」，相當於現今之門牌地址，必須重新比對才能了解現在對應的行政區，因此戶所兵分二路，一部分查詢內政部戶政司建立的日治時期番地與行政區對照表，另一部分則是透過地政事務所協助找尋相對應的地號，並且透過線上地籍系統比對，才找到位在建成里兒時舊居所在地。

在臺灣友人陪同下，寺石先生參觀了舊居地周遭環境，重溫兒時走過的街道，寺石先生感嘆的說，雖然現狀景物已變，但重遊朝思暮想的舊地，仍讓他有回到家鄉的感覺。

▲▼汐止戶政事務所穿越時空搜尋近萬筆資料，並聯合地政機關比對日治時期地號資料，幫日人寺石先生（中間格紋襯衫者）。（圖／民政局提供）

▲寺石先生以中文書寫感謝信。（圖／民政局提供）

寺石先生離台前一再讚許台灣的戶籍資料保存正確與完整，近日更跨海以中文書寫信函向汐止戶政表達謝意，他非常開心能夠在有生之年回到父母親口中常提到的臺灣，看到當年在台居住的舊地，回味兒時生活點滴，感謝戶政人員辛勞的協助，讓他有一趙溫馨的思鄉之旅。

民政局戶政科長顏耀明表示，新北市各戶政事務所平時會有協尋親友案件，但跨海尋找日籍時期設籍地址和景物的案件，卻很少見。這次在戶政同仁積極協助下，順利幫助寺石先生一償宿願，見到寺石先生滿滿的感動，就是戶政同仁為民服務的最大回饋。

關鍵字：新北市日治時期民政局戶政汐止故居穿越時空居住房產房地產

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