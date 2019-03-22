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北市5處公宅167戶招租　1千5百人申請25日將截止

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▲▼萬隆公宅。（圖／北市府提供）

▲北市府此次釋出167戶公宅，招租期限為3月25日。（圖／北市府提供）

記者陳韋帆／台北報導

臺北市政府推出北投區洲美公宅、中山區新興公宅、中山區捷運行天宮站公宅、文山區捷運萬隆站公宅及大同區敦煌公宅等5處公共住宅聯合招租、共計167戶。台北市都發局表示，此次申請將於3月25日下午5點截止，請民眾把握機會踴躍遞件。

都發局表示，本次五處公宅聯合招租，自3月12日起收件以來，截3月20日已有1,504件申請案。

此外，本次洲美公宅除提供給同一家庭戶申請外，考量房型均為40坪的3房或4房型，坪數較大，租金相對較高，為減輕市民負擔，並回應本市青年族群提出之公宅租住需求，試辦讓不具親屬身分的同學、同事和好友可共同合租，共同分擔租金另同時規劃可找親朋好友共同承租之合租型規則，歡迎提供符合資格有申租需求之民眾申請。

都發局進一步指出，為免民眾於看屋現場久候，本次看屋除已規劃完善的線上現場環境實景供民眾瀏覽外，欲至現場看屋民眾，請把握最後3天時間，必須先完成線上預約（線上預約開放時間至3月24日下午3時止）。

並於約定時間至洲美公宅及新興公宅(開放3月23、25日)、捷運行天宮站公宅及萬隆站公宅(開放3月23日)參觀，現場看屋將至3月25日截止(週三、週日不開放看屋)，每日9:00～12:00、13:00～16:00 (中午12:00～13:00休息，每看屋時段30分鐘，每日共計6場次)。

都發局提醒，本次申請採線上、郵寄及臨櫃等多元管道方式受理，有意申請之民眾請於3月25日下午5時前親送或郵寄申請書至該局中區辦公室(臺北市南京東路3段168號18樓，現場中午12:00～13:30整理資料不受理)，或於申請期間透過24小時網路線上申請 。

另外，提醒設籍臺北市或在臺北市就學、就業有租住需求的民眾把握良機，利用多元便利的申請管道，踴躍把握最後3天提出申請。若有疑問請電洽都市發展局住宅服務科，電話：02-27772186分機2745～2756，或至都發局網站查詢。

關鍵字：公宅出租租屋台北市

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