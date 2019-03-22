彰濱工業區租售地又建廠　中工一條龍服務全都賺

▲彰濱工業區。（圖／中華工程提供）
記者陳韋帆／彰化報導
中華工程（2515）發布公開訊息，中工接受經濟部工業局委託彰濱工業區租售土地，日前辰亞能源已向中工承租，今（22）日再委託中工，協助太陽能光電建廠事宜。中工指出，辰亞與中工簽訂20年租約後，今日正式委託中工建廠，對於中工而言是跨里程碑的一天，正式完成「租售地、建廠一條龍服務」。
經濟部工業局79年時，委託該公司租、售彰濱工業區「線西、崙尾」兩區共2,400公頃土地；多年發展至107年後，中工表示，彰濱工業區崙尾東區已成為台灣最大設置再生能源太陽光電專區。
另外，截至2018年，中工代辦工業區開發業務，共計開發工業區37處、面積總約8,656公頃，總計引進廠家數約6千餘家，儼然成為台灣工業區開發之領導品牌。
其中，發電設置面積共347公頃，發電容量約320MW，同時也帶動相關產業鏈群聚設廠於彰濱崙尾區之效應，日前辰亞透過中工取得崙尾東區176公頃土地、並簽訂20年租約，規劃總發電量約180MW，是園區內指標廠商之一。
中工說，此次結合園區開發及工程經驗，成功爭取到辰亞能源「彰濱水面型太陽能發電廠興建工程-設備平台工程」，真正落實「售地建廠一條龍服務」。
該項設備平台工程全長約1,413公尺，共計1座橋台、56跨橋樑及1座跨迴轉平台，將成為中華工程成功跨足太陽能產業里程碑。