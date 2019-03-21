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329小宅提前開打創熱銷　興富發現金股利配發8元

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▲▼興富發,竹科潤隆。（圖／興富發提供）

▲興富發主打小宅的「竹科潤隆」一推出就熱銷。（圖／興富發提供）

記者陳韋帆／台北報導

2018年興富發集團潤隆（1808）、興富發（2542）合併營收衝上442.04億元的歷史新高。潤隆建設全年營收達138.45億元，稅後純益大賺21.86億元，EPS衝到8.11元。興富發集團表示，此次營收與EPS雙雙寫下歷史新高紀錄，2019年北中南新推案熱度延燒，其中新竹百億大案「竹科潤隆」一推出即熱銷超過300戶，所以董事會決議107年度現金股利配發8元。

329檔期即將到來，興富發集團兩家上市公司興富發建設與潤隆建設，在推案策略及銷售策略方面，履創市場新氣象。興富發表示，此次規劃的建案不僅公設豐富，再搭配當地經濟收入及客戶需求，讓客戶買得起且付款輕鬆，鼓勵年輕人勇敢買房。

3月登場的新竹關埔重劃區「竹科潤隆」百億大案鎖定竹科新貴，588萬起買2房，位於關埔雙語國小第一排。興富發說，此案受到許多家長的關注，首波已在當地市場創造出預約熱況。

▲▼興富發,竹科潤隆。（圖／興富發提供）

▲接待會館現場還麵包飄香。（圖／興富發提供）

在接待會館假日時，興富發也在現場安排興富發集團餐飲事業首發名店「貝可麗烘焙工坊」，端出指名度最高、一出爐就完售、集團總裁鄭欽天最愛的「黃金波蘿流沙包」，以及總裁夫人的最愛「紅酒桂圓」，還有熱銷口味伯爵蔓越莓、瑪格麗特。

不僅現場飄送麵包香，更結合知名連鎖「Cama cafe」現煮咖啡免費供應，當日簽約再送限量興富發集團特製設計「銀框行李箱」(送完為止)，這是鄭欽天總裁特地為客戶準備的滿滿心意。

此外，興富發2月公開的台南市政特區年度新案「真愛No.2潤隆」，主打總價399萬起低總價，規畫為24～35坪、2到3房的產品， 2月底公開至今已突破3成。

興富發指出，除了上述兩案，即將於台中高鐵特區登場的興富發「夢幻誠」百億大案，精采豐富的規劃將再次樹立市場典範，敬請拭目以待。

關鍵字：興富發2542鄭欽天貝可麗烘焙坊紅酒桂圓預售首購小宅竹科潤隆真愛No.2潤隆夢幻誠

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