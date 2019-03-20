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信義區A辦「國貿」自信喊漲　顏炳立：租金過3千還是俗啦

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▲▼國貿大樓。（圖／擷取自google map）

▲國貿大樓租金也喊漲。（圖／擷取自google map）

記者陳韋帆／台北報導

台北市信義區A級辦公室三雄爭鋒，「台北101」、「國泰置地廣場」以及落成不久的「南山廣場」月租金單價都已來到每坪4,000元起跳，而同為信義區A級商辦的「台北世貿中心國貿大樓」，也在此時宣布即將調漲。台北世貿中心國貿大樓（以下簡稱國貿大樓）表示，信義區 A 級商辦持續需求大於供給，為反映市場行情，3月1日起，國貿大樓低樓層每坪將調漲為3,300 元至 3,700 元之間。

國貿大樓執行副總張所鵬表示，該大樓目前租金牌價已落後其他A辦，所以才會在3月1日起全面調漲租金牌價，每坪單價將上看3,300元；商仲大老戴德梁行顏炳立表示，國貿大樓目前成交價約落在3,000元，以該區域行情就是「俗拉」（台語：便宜）！

張所鵬說，企業主在選擇辦公大樓做為營運空間時，應以淨坪來評估較為準確。國貿大樓的高CP值是它的競爭優勢，信義區一直是A級商辦的A級戰區，國貿大樓擁有信義區內A級商辦最低的公設比26～28%，對比其他大樓 36～40％超高公設，實坪租金每坪價差高達近2,500元，租戶更能有效運用辦公空間並降低營運成本。

商辦大樓在資本設備的更新與維護的投資，亦是企業主選擇商辦標的重要參考指標。國貿大樓表示，以租金收入的4％作為設備預算是合理的規劃。

國貿大樓每年投入6仟萬元用於設備的更新，每年更以超過租金4％的預算作設備的維護，總計每年在設備更新與維護的投入約在 1 億元。也因此在 2013年獲 CBRE 選為台北十大名辦，更獲財團法人台灣建築中心頒贈「金質防火標章」。

群聚效應也是知名企業會集中在商辦的 A 級戰區的主要原因，它彰顯著企業的價值。張所鵬表示，國貿大樓為例，目前有22家駐台代表處進駐，儼然是個小型使館區。另外，包含外貿協會、資誠和安永聯合會計師事務所、滙豐銀行和知名外商總部等也都在國貿大樓設址。

選擇 A 級的辦公大樓當然要以它的 CP 值、對設備維護的用心，還有優質的管理等三方面來考量。戴德梁行董事總經理顏炳立日前指出，2019 年台商回流，尤其看好工業用地及商辦市場，商用不動產市場將持續熱絡，連帶推高租賃價格。

對於是否擔心與「台北101」、「國泰置地廣場」以及落成不久的「南山廣場」競爭？張所鵬認為，國貿大樓租金遠低於市場行情，在維護服務品質的考量下，租金的調整明顯具有正當性，即使國貿大樓此次將租金牌價調到3,000元以上，仍然具有競爭優勢。

關鍵字：國貿商辦A辦101南山國泰置地廣場戴德梁行顏炳立國貿大樓商用不動產租賃

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