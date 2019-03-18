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「斷捨離」難　迷你倉去年銷售額近40億元

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▲迷你倉庫示意圖。（圖／翻攝收多易迷你倉庫）

▲迷你倉庫示意圖。（圖／翻攝收多易迷你倉庫）

記者張瑞傑／綜合報導

都會區居住或辦公空間不足與代價昂貴，收納成為公司行號與一般家庭的麻煩事，有業者看好都會區的小型倉儲需求，複製國外迷你倉的經驗，推出迷你倉的租賃服務，甚至進化到專人上府收件，收納盒的空間最低月租99元起，迷你倉的發展日益蓬勃，根據財政部自助儲物空間的營業額統計，去年自助倉儲的銷售額就將近40億元，成為不動產租賃的新興行業。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，迷你倉行業在國際人口擁擠的都會區中，特別受到歡迎，主要是因為地價與房價昂貴，一般家庭與公司行號難以負擔購買或承租大一點的空間，臨近的香港地區迷你倉的行業就發展成熟，一般而言國內迷你倉的收費從每月1000~6000元不等，由於發展迅速與考量公共安全，主管機關也關注相關使用規定是否合乎法規的問題。

「自助儲物空間」又俗稱迷你倉，早期發展以倉庫、保管箱（室）型式，單純出 租置物空間供個人存放物品（如計時、計次之收費置物櫃），目前則演化成類似「倉儲」之功能，等於外租一個空間供收納使用，且業者為增加倉庫容納數量及置物空間，普遍採整層打通、減少隔牆設計規劃。

目前迷你倉提供的服務，普遍採24小時經營，租客可以自由進出，同時提供保全監視、門禁系統、全室錄影、除濕、大型貨梯、防火設備與搬運服務等，並設置大小不等儲物空間，提供個人或公司行號租用，並以月租、季租、半年租、年租方式計價，相當受到消費者的喜愛，目前這類迷你倉的據點已遍布在雙北、新竹、桃園、台中與高雄市等都會區。

關鍵字：房產迷你倉40億元租賃倉庫

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