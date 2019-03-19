韓國瑜釋放4767億元土地　被國家耽誤50年的7萬個地主哭了

▲韓國瑜下令還地於民。（圖／記者陳韋帆攝）

記者陳韋帆／高雄報導

高雄市長韓國瑜宣布將釋放「公共設施保留地」，將啟動「公共設施保留地專案通盤檢討」，以兼顧都市發展需要，將「還地於民」。高雄市都發局表示，1,678公頃將陸續釋放，其中第一批次釋放土地，共達250公頃，估計可節省市庫土地徵收開支約700多億，後續批次陸續釋放完畢後，總計可還民高達4,767億元價值土地。

高雄市都發局長林裕益14日表示，高雄現有「都市計畫公共設施用地」計有9,811公頃，其中，屬於私有的公共設施保留地共1,678公頃，如果要由政府編列預算徵收，初估需要4,767億元，以目前高雄市庫財政狀況根本無力負擔。

內政部營建署都市計畫組組長廖繼東表示，「都市計畫公共設施用地」指的是公園、學校、道路等公共預定地，早期編列後卻因政府無預算徵收，最後留下來的土地，營建署已於102年下令盤點，要將不需要的土地要還地於民。

其他地方相關政府單位指出，劃分「公共設施保留地」中央到地方都有份，即使102年下令盤點，也並非全部都是地方政府權責；另外，地主在被劃分為「公共設施保留地」後，多年未被「真正徵收」，中間土地資源的損失也難以估計，但法理上卻也無法求償損失，最終演變成一堆無法使用的「公共設施保留地」。

高雄市目前共有1,678公頃的公保地，地主人數更高達7萬人，其價值高達4,767億元，目前已經被列入公保地超過50年；此次韓國瑜下令釋放私人土地，第一批次共250公頃、18個都市計畫區、地主人數約9,640人，最快2年內可取回，也將回復原有地目（住宅或商業用地），也為市政省下約700億元開支。

第一批次又將分三期進行，第一期為大社和仁武、預計2018年11月公告；第二期為大社和鳥松、2019年6月公告；第三期包括高雄市區和新市鎮，2019年下半年公告，三期總面積約250公頃。

高雄都發局都市規劃指出，最快2年，第一批次就可以取回住宅或商業用地，其他區域也在後續批次將陸續進行，持續執行還地於民的通盤檢討規劃。