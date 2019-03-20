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329檔期宏盛建設獨推「海洋都心」　1案總銷逾百億

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▲▼淡海新市鎮。（圖／宏盛集團提供）

▲宏盛此次329檔期主打海洋都心3。（圖／宏盛集團提供）

記者陳韋帆／新北報導

建商大推案的329檔期即將到來，宏盛（2534）建設今（20）日舉辦記者會，宣布今（108）年將主推淡水新市鎮的「海洋都心3」。宏盛建設表示，淡水新市鎮商圈已然成形，輕軌通車、商場營運，生活品質已蛻變提升，而集團今年329推案除了過去餘案外，主推「海洋都心3」、總銷約1百億元。

▲淡海輕軌,輕軌,捷運,新北捷運,淡水,列車,進出站,列車運行,軌道。（圖／記者謝婷婷攝）

▲淡海輕軌通車帶動建案熱度。（圖／記者謝婷婷攝）

宏盛建設協理李家成表示，受惠淡海輕軌通車、美麗新廣場淡海館正式營運，新商圈雛形浮現，交通、商業機逐步完善下，新市鎮居民越來越多。李家成指出，目前「海洋都心3」來客量明顯提升4～5成不等。

海洋都心共有3期，1期開價每坪約26萬、已完銷，去年底全數交屋；2期開價每坪約28萬、目前銷售9成，去年8月拿到使照後已陸續交屋，預計4月將交屋完畢；3期為此次該集團329主打建案，開價每坪約30萬、預售已銷3成、總銷約100億元。

李家成說，3期目前鎖定「年輕族群」，約1千800戶、共規劃3種房型，1房1廳約18～23坪，2房1廳約23～28坪，以及64坪大4房；其中1房1廳為此次主打房型。

▲▼美麗新廣場。（圖／記者陳韋帆攝）

▲美麗新廣場、影城已開始營運。（圖／記者陳韋帆攝）

過去宏盛30年前就打造出信義區華納威秀廣場、15年前規劃了大直重劃區，兩次造鎮都是成功案例。李家成指出，此次淡海造鎮，宏盛除了複製成功經驗，同時與淡水環境連結，是符合年輕的休閒宅概念。

商場招商部分，美麗新廣場已完成99％招商；海洋都心則規劃「外國風」力求高質感，目前已接洽60％廠商、仍在規劃中，預計明年全部開幕完畢。

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