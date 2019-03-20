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大華建設股權爭奪戰　殯葬大亨：我是為了公司好！

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▲▼殯葬大亨、萬安生命總裁吳珅篁。（圖／記者陳韋帆攝）

▲殯葬大亨、萬安生命總裁吳珅篁宣布將發動大華建設董監事會改選。（圖／記者陳韋帆攝）

記者陳韋帆／台北報導

殯葬大亨、萬安生命總裁吳珅篁，今（20）日召開記者會，宣布將發動董監事全面改選。吳珅篁認為，自己已持有大華建設（華建2530）股權41％，只要整合其他股東、超過50％，就可望發動改選。

吳珅篁表示，自己已經與大華建設原經營團隊「林文亮家族」通過電話，但林家尚未有回應。他說，自己是為了公司好！也不像其他公司，是為了搶經營權變賣資產。

大華建設為國產集團二代林文亮創辦，目前待銷售成屋有內湖區「大華湖閱」餘屋2戶，另外有都更、合建案，包括北市大安區、中山區、大同區及士林區，都有其建案。

2017年股東會時，吳珅篁首度公開入主大華建設經營想法，想要將大華結合本業萬安生命互補有無，當時股東會選舉卻全軍覆沒，並未拿下任何一席董事。

今日再度開設記者會，吳珅篁認為統計近2年，大華建設的股票投報率不甚理想，希望拿下經營權，為「大華建設」這個老品牌延續下去。吳珅篁也說下重話，他認為「公司既然已上市，就不該當作家族企業來經營。」

對於此次吳珅篁手持41％股權捲土重來，大華建設發言人李俊賢表示，大華並未參與此次記者會，對於大股東個人主張，公司沒有任何意見。

李俊賢補充，目前公司財務運作一切正常，預定既定進度作業中，都依照規定辦理，而大股東（吳坤篁）應該都是為公司創造最大利益為目標，相信此次的事件大股東會以有智慧的方式處理。

關鍵字：殯葬吳珅篁大華建設2530股東國產林文亮投報上市櫃建設建商

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