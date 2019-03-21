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南北建商聯手看好韓商機　70億高醫造鎮大案起跑！

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▲▼甲山林進軍高雄與在地建商郡都建設聯手。（圖／記者陳韋帆攝）

▲甲山林進軍高雄與在地建商郡都建設聯手出擊。（圖／記者陳韋帆攝）

記者陳韋帆／高雄報導

甲山林看好韓流商機大舉進軍高雄，今（21）日與旗下愛山林（2540）建設以及高雄在地建商郡都建設聯手，推出高醫商圈70億大案，甲山林更在高雄成立佔地1,600坪高雄售樓總部。甲山林集團董事長祝文宇表示，此次進軍高雄，是看好高雄市長韓國瑜上任後，在地人潮踴躍、景氣顯然不同，除了與郡都建設合作的「郡都當代」外，愛山林也將在此陸續獵地、規劃產品。

甲山林與愛山林建設，今年規劃目前共有台北汐止150億元、高雄約150億元、新北板橋等案，倘若加入剛通過環評的總銷上看800億元的南港輪胎世界明珠案，總銷將破千億元。

▲▼甲山林進軍高雄與在地建商郡都建設聯手。（圖／記者陳韋帆攝）

▲甲山林在高雄成立1,600坪銷售總部今天正式開幕。（圖／記者陳韋帆攝）

祝文宇表示，此次在高雄成立銷售總部，除了看好韓流商機，也希望連結台北銷售；他說，台北銷售總部每周來量約一千多位客源，但並非每位客源都能成交，希望讓客戶可以多點選擇。

祝文宇說，根據甲山林統計，在高雄自建案的「時尚帝寶」，銷售有7成是台北客、3成為在地客，也是讓他決定將高雄與台北接軌的原因之一；台北人購買高雄房子房型多為15～50坪、總價400多萬～1600萬（含車位）左右

此次與高雄在地建商郡都建設推出的首案預售案「郡都當代」，將在年中於高醫商圈推出，將規劃景觀公園校園宅，以2～3房、20～40坪為主力，單價每坪約26～27萬元不等，讓大高雄購屋消費者有更多選擇。

祝文宇表示，甲山林將與郡都建設成立「都山林」，融合兩間公司專長，互補有無，未來在高雄的合作案，都將以都山林公司作為主體進行。

與甲山林聯手的高雄在地建商「郡都建設」實力雄厚，總經理唐承表示，郡都建設深耕在地20餘年，近年積極跨足轉型，向來以搶進精華地段聞名的郡都，去年推出郡都JR、郡都INN與郡都CITY、郡都FOCUS四案連銷，近乎完銷，25億元，加上楠梓區等案加達到50億元，目前銷售都已達到8成多。

郡都以嶄新的形象，親民的總價，成功搶入年輕市場，開案至今屢屢開出捷報，堪稱是郡都建設豐收年，更於2018年標下高醫同盟一路，近2,500坪大型基地，也是目前高雄最大金額土地成交案，創下高雄土地標售新記錄。

唐承說，這次與同樣具有精準投資眼光的愛山林建設達成結盟，雙方皆看準市中心難得的大基地條件，位居校園、公園第一排，與愛河支流的水岸景觀優勢，加上在地醫護人員與學生族群帶動龐大商機與租賃需求，預計年中推出，勢必震撼高雄房市。

關鍵字：韓國瑜甲山林愛山林郡都建設都山林2540韓流高雄房市房地產代銷

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