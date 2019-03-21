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豪宅助攻代銷銷案量破千億　今年將加價搶單？

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▲▼信義聯勤。（圖／記者陳韋帆攝）

▲海悅因拿下大安區豪宅案「信義聯勤」，代銷案量一舉破千億。（圖／記者陳韋帆攝）

記者陳韋帆／台北報導

據住展雜誌統計，2018年北台灣十大代銷排行，第一名至第十名依序為海悅、甲山林、創意家、新聯陽、甲桂林、信義、華威、一研九鼎、新理想，以及傳真廣告。住展雜誌企研室經理何世昌表示，去年十大代銷榜上名單全是知名的老代銷，這群嗅覺敏銳的代銷界老仙角，聞到房市買氣回溫，卯足全力去承接新案來賣。

桃、竹代銷　三家衝進榜

第十名的傳真廣告，去年接案量為147億元。傳真去年承銷的建案，以大同區「京王」賣得最漂亮，該案價位雖高得驚人，但仍順利完銷，讓業界大為驚豔。第九名的新理想去年接案量為154.1億元，雖然案量較前年增約35億。新理想去年承銷建案主要是桃園、新北等地建案，並以平價建案為銷售主力。

第八名的一研九鼎廣告，去年接案量達161.5億元，年增逾倍。一研九鼎則是新竹在地代銷，專注承銷新竹地區的建案，且承接的建案大多為指標案，如關埔重劃區的「富春居」、竹北的「竹之細道」和「極上惠友」等。

華威廣告雖是首次進榜，但該公司是從桃、竹地區的老牌代銷華邦廣告獨立出來，仍是代銷界老班底，去年接案量達185.2億元，成為第七大代銷。華威接案範圍頗廣，遠至湖口、芎林、關西，而產品類型也很多元，從大樓、透天、公寓都有。

老驥伏櫪　甲桂林重返榮耀

擠上第六名的信義代銷，去年接案量達223.8億元，較前年大增約114％，排名則上升兩個名次，是榜內唯一的房仲體系代銷。信義代銷目前版圖在大台北地區，靠著「全房產」持續攻城掠地，預料2019年仍會盤踞在十大代銷榜上，且排名可能再往上升。

第五名的甲桂林廣告雖然也是老牌代銷，但過去幾年接案量較有限，去年急起直追，全力征戰大台北，接案量衝高到285億元，年增數倍。甲桂林去年承銷的建案，以中、大坪數為主，且多座落在發展成熟的路段或老城區，如大同延平北路「常殷峰澤」、中山松江路「琢豐」、板橋實踐路「永雄卓閱」等案。

2017年高居亞軍的新聯陽，去年接案量減至333億元。雖然案量不進反退，但卻繳出不俗的銷售成績，如內湖「碧湖天」、北投「中租御景」、土城「東運御光」等案，都在短時間內完銷撤場，算賺到了裡子。

睽違四年後　又見代銷案量突破千億

創意家去年接案量暴增至484.4億元，較前年大增逾三百多億，年增幅近兩倍，排名上升至第三名。創意家去年承接的建案，清一色在雙北市；其中，台北市以高總價產品為主，如中正「冠德羅斯福」、中山「帝璽」、大安「吉美大安花園」，新北市承銷的房型彈性則較大。

登上亞軍的甲山林廣告，去年接案量達534億元，較前年增逾一倍多。從去年承銷的建案觀察，甲山林強攻相對低單價、或者相對低總價的建案，鎖定首購、首換型族群，建案銷售狀況普遍不錯。

去年十大代銷的桂冠，依舊由海悅奪下；海悅去年接案量突破千億大關，來到1,075.7億元，較前年大增逾4百億。海悅維持鯨吞蠶食的態勢，從小到僅約3億的「鴻邦世界花園II」，到案量550億的超豪宅案「元利信義聯勤」，只要有機會賣得動，全都不放過，接案相當積極。

何世昌指出，今年代銷業者接案意願十分高昂，且「加價搶案子」的狀況愈演愈烈，而這種狀況對代銷而言並非好事，即使加價成功搶到案子，也不見得能順利賣掉房子。況且，今年經濟環境與房市景氣難料，建議業者務實、保守以對，以免養大業主的胃口。

▼2018十大代銷排行榜。（圖／住展提供）

▲▼代銷排行。（圖／住展提供）

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