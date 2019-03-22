ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

綜所稅最高省1萬元　一張圖搞懂「公益出租人」省賦稅

ETtoday新聞雲

▲報稅,納稅,個人綜合所得稅,所得稅,財政,國家財政,國稅局,排隊,人潮,臨櫃辦理。（圖／記者謝婷婷攝）

▲提前搞懂「公益出租人」，符合的話繳納綜所稅最高就可省下一萬元。（圖／記者謝婷婷攝）

記者陳韋帆／台北報導

報稅季節將至，你知道租屋也可以享有賦稅優惠嗎？根據內政部公告，「公益出租人」享有最高1萬元賦稅優惠。內政部營建署表示，為鼓勵住宅所有權人出租住宅予租金補貼戶，住宅法106年1月11日修正公布後，公益出租人享有綜合所得稅、房屋稅、地價稅等3項稅賦優惠。

▲▼公益出租人定義。（圖／內政部營建署提供）

▲公益出租人定義。（圖／內政部營建署提供）

房屋稅適用自用住宅稅率1.2%

營建署表示，公益出租人自103年起，即享有房屋稅適用自用住宅稅率1.2％之稅賦優惠，惟103年至105年之公益出租人須透過主動申請核發公益出租人核定函，始得享有該稅賦優惠。

106年起，依住宅法第3條第3款訂定之公益出租人資格認定作業要點，民眾可以主動申請核發公益出租人認定函，亦可由政府主動認定公益出租人，相關規定及認定流程圖可至內政部不動產資訊平台-住宅補貼-公益出租人專區查詢。

綜合所得稅每屋每月租金收入最高1萬元免稅

至於所得稅部分，內政部營建署表示，住宅法106年1月11日修正公布第15條，對於出租住宅予符合租金補貼資格且接受租金補貼者之公益出租人，可享有每屋每月租金收入最高1萬元之免稅優惠。

108年5月申報107年度所得稅時，若採網路申報者，於申報時所得種類勾選租賃所得，所得格式勾選為符合住宅法第15條者即可享有每屋每月租金收入最高1萬元之免稅優惠。

若採國稅局臨櫃辦理所得稅申報者，則請主動表示符合住宅法第15條之公益出租人，即可享有每屋每月租金收入最高1萬元之免稅優惠。

地價稅得適用自用住宅用地稅率千分之2已有16個直轄市、縣（市）公布

另外，地價稅部分，依住宅法第16條規定，公益出租人出租房屋之土地，直轄市、縣（市）政府課徵之地價稅，得按自用住宅用地稅率課徵。

因地價稅優惠自治條例，是由直轄市、縣（市）政府定之，並報財政部備查；經內政部營建署調查，臺北市、桃園市、臺中市、臺南市、高雄市、宜蘭縣、新竹市、苗栗縣、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、花蓮縣、澎湖縣及連江縣等16個直轄市、縣（市）已公布制定公益出租人地價稅優惠之自治條例，其餘直轄市、縣（市）尚未完成法制作業或尚在評估中。

過去常有民眾反應因房東課稅問題，無法申請租金補貼，內政部營建署呼籲，政府已提供稅賦優惠，對於有空餘屋之屋主，可考量將住宅出租予領有租金補貼之民眾。

內政部營建署提醒，住宅法第3條規定公益出租人須為住宅所有權人，因此，租賃契約上所載出租人若非住宅所有權人，將無法認定為公益出租人，若想了解相關訊息，可洽直轄市、縣市地方政府查詢。

關鍵字：綜所稅賦稅繳稅內政部營建署租屋租賃抵稅公益出租人

點這裡，留個言吧! FB weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

//cdn2.ettoday.net/images/3975

彰濱工業區租售地又建廠　中工一條龍服務全都賺

中華工程（2515）發布公開訊息，中工接受經濟部工業局委託彰濱工業區租售土地，日前辰亞能源已向中工承租，今（22）日再委託中工，協助太陽能光電建廠事宜。中工指出，辰亞與中工簽訂20年租約後，今日正式委..

2小時前

//cdn2.ettoday.net/images/3972

50％容積獎勵跟著捷運送　新北神探再射都更一箭

新北市府今（21）日公布最新容積獎勵制度，都更案只要肯做大眾利益設施回饋，就能夠獲得最高容積獎勵50％。城鄉局表示，為落實新北市長侯友宜政策「都更三箭」，將以捷運蓋到哪、都更做到哪的原則，新北市政府提..

3月21日 15:31

//cdn2.ettoday.net/images/3971

南北建商聯手看好韓商機　70億高醫造鎮大案起跑！

甲山林看好韓流商機大舉進軍高雄，今（21）日與旗下愛山林（2540）建設以及高雄在地建商郡都建設聯手，推出高醫商圈70億大案，甲山林更在高雄成立佔地1,600坪高雄售樓總部。甲山林集團董事長祝文宇表示..

3月21日 13:04

//cdn2.ettoday.net/images/3971

豪宅助攻代銷銷案量破千億　今年將加價搶單？

據住展雜誌統計，2018年北台灣十大代銷排行，第一名至第十名依序為海悅、甲山林、創意家、新聯陽、甲桂林、信義、華威、一研九鼎、新理想，以及傳真廣告。住展雜誌企研室經理何世昌表示，去年十大代銷榜上名單全..

3月21日 11:21

//cdn2.ettoday.net/images/3971

上曜現金股利配發1.89元　看好南科將在九份子建豪宅

上曜（1316）建設20日公開發布，去（107）年該公司個體營收新台幣9.3億元，稅後淨利1.6億元。上曜建設表示，董事會考量公司資金充裕，擬配發每股現金股利1.89元，若依3月20日收盤價14.50..

3月21日 10:21

//cdn2.ettoday.net/images/3971

329小宅提前開打創熱銷　興富發現金股利配發8元

2018年興富發集團潤隆（1808）、興富發（2542）合併營收衝上442.04億元的歷史新高。潤隆建設全年營收達138.45億元，稅後純益大賺21.86億元，EPS衝到8.11元。興富發集團表示，此..

3月21日 09:44

//cdn2.ettoday.net/images/3970

329檔期宏盛建設獨推「海洋都心」　1案總銷逾百億

建商大推案的329檔期即將到來，宏盛（2534）建設今（20）日舉辦記者會，宣布今（108）年將主推淡水新市鎮的「海洋都心3」。宏盛建設表示，淡水新市鎮商圈已然成形，輕軌通車、商場營運，生活品質已蛻變..

3月20日 18:24

//cdn2.ettoday.net/images/3970

大華建設股權爭奪戰　殯葬大亨：我是為了公司好！

殯葬大亨、萬安生命總裁吳珅篁，今（20）日召開記者會，宣布將發動董監事全面改選。吳珅篁認為，自己已持有大華建設（華建2530）股權41％，只要整合其他股東、超過50％，就可望發動改選。

3月20日 17:31

//cdn2.ettoday.net/images/3970

信義區A辦「國貿」自信喊漲　顏炳立：租金過3千還是俗啦

台北市信義區A級辦公室三雄爭鋒，「台北101」、「國泰置地廣場」以及落成不久的「南山廣場」月租金單價都已來到每坪4,000元起跳，而同為信義區A級商辦的「台北世貿中心國貿大樓」，也在此時宣布即將調漲。..

3月20日 15:39

//cdn2.ettoday.net/images/3969

遠雄文青2拍789萬標出　林口A7房市止跌回升？

位於林口A7合宜住宅的「遠雄文青」今（20）日執行2拍，共14組人投標，拍定總價為789.1萬元順利拍出。寬頻房訊發言人徐華辰表示，此次拍賣單價23.3萬已刷新今年區域單價，創下2016年以來第3高。

3月20日 12:31

相關新聞

沒國旗不會讓主權消失　徐國勇：身分證得結合健保卡

新身分證沒國旗？王金平：破壞共識

國貿大樓租金喊漲　顏炳立：俗啦！

可不可以還我平靜的生活！房東最惹怒人的十大行為

柯P搶當包租公　安心樂租網正式上線

讀者迴響

熱門新聞

女老師只穿內褲！房東3人狂盯1..

桃園老公寓竟有車道　騎車一樓到..

無名子驚傳歇業　1月悄悄關門

烏日高鐵旁1字頭新案　促「假日..

數十萬棟空房沒人買　建商猛蓋新..

房市復甦說遭打臉　周杰倫鄰居竟..

興富發小宅熱銷！　現金股利配發..

納豆餐飲副業再踢鐵板　中壢「滋..

高雄1.6K坪　甲山林售樓總部..

一張數據端倪　北部置產族高於平..

最新新聞更多

搞懂公益出租人　綜所稅最高省1..

彰濱工業區租售地、建廠　中工賺..

A7新市鎮中華郵政物流園區啟動..

石牌天母雙商圈媲美大安森林生活

新北做公益　市府送你容積獎勵5..

整理師上門服務1次收費9000..

高雄1.6K坪　甲山林售樓總部..

2018十大代銷排行出爐　老品..

現金股利配發1.89元　上躍九..

興富發小宅熱銷！　現金股利配發..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366