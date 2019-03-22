綜所稅最高省1萬元　一張圖搞懂「公益出租人」省賦稅

▲提前搞懂「公益出租人」，符合的話繳納綜所稅最高就可省下一萬元。（圖／記者謝婷婷攝）

記者陳韋帆／台北報導

報稅季節將至，你知道租屋也可以享有賦稅優惠嗎？根據內政部公告，「公益出租人」享有最高1萬元賦稅優惠。內政部營建署表示，為鼓勵住宅所有權人出租住宅予租金補貼戶，住宅法106年1月11日修正公布後，公益出租人享有綜合所得稅、房屋稅、地價稅等3項稅賦優惠。

▲公益出租人定義。（圖／內政部營建署提供）

房屋稅適用自用住宅稅率1.2%

營建署表示，公益出租人自103年起，即享有房屋稅適用自用住宅稅率1.2％之稅賦優惠，惟103年至105年之公益出租人須透過主動申請核發公益出租人核定函，始得享有該稅賦優惠。

106年起，依住宅法第3條第3款訂定之公益出租人資格認定作業要點，民眾可以主動申請核發公益出租人認定函，亦可由政府主動認定公益出租人，相關規定及認定流程圖可至內政部不動產資訊平台-住宅補貼-公益出租人專區查詢。

綜合所得稅每屋每月租金收入最高1萬元免稅

至於所得稅部分，內政部營建署表示，住宅法106年1月11日修正公布第15條，對於出租住宅予符合租金補貼資格且接受租金補貼者之公益出租人，可享有每屋每月租金收入最高1萬元之免稅優惠。

108年5月申報107年度所得稅時，若採網路申報者，於申報時所得種類勾選租賃所得，所得格式勾選為符合住宅法第15條者即可享有每屋每月租金收入最高1萬元之免稅優惠。

若採國稅局臨櫃辦理所得稅申報者，則請主動表示符合住宅法第15條之公益出租人，即可享有每屋每月租金收入最高1萬元之免稅優惠。

地價稅得適用自用住宅用地稅率千分之2已有16個直轄市、縣（市）公布

另外，地價稅部分，依住宅法第16條規定，公益出租人出租房屋之土地，直轄市、縣（市）政府課徵之地價稅，得按自用住宅用地稅率課徵。

因地價稅優惠自治條例，是由直轄市、縣（市）政府定之，並報財政部備查；經內政部營建署調查，臺北市、桃園市、臺中市、臺南市、高雄市、宜蘭縣、新竹市、苗栗縣、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、花蓮縣、澎湖縣及連江縣等16個直轄市、縣（市）已公布制定公益出租人地價稅優惠之自治條例，其餘直轄市、縣（市）尚未完成法制作業或尚在評估中。

過去常有民眾反應因房東課稅問題，無法申請租金補貼，內政部營建署呼籲，政府已提供稅賦優惠，對於有空餘屋之屋主，可考量將住宅出租予領有租金補貼之民眾。

內政部營建署提醒，住宅法第3條規定公益出租人須為住宅所有權人，因此，租賃契約上所載出租人若非住宅所有權人，將無法認定為公益出租人，若想了解相關訊息，可洽直轄市、縣市地方政府查詢。