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329建商推案破5千億能旺？　台經院：房價認知仍有差異！

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▲▼台灣經濟研究院今（25）日發布「三月分景氣動向調查報告」。（圖／記者陳韋帆攝）

▲台灣經濟研究院今（25）日發布「三月分景氣動向調查報告」。（圖／記者陳韋帆攝）

記者陳韋帆／台北報導

台灣經濟研究院今（25）日發布「三月分景氣動向調查報告」，台經院表示，受惠329建案檔期傳統旺季，營建業2月景氣已從下滑轉為上揚；此次329檔期建商推案約5千億，台經院指出，不動產業整體房市景氣雖然尚稱穩定，但329檔期供給量擴增、買賣雙方「房價認知差異」下，仍有7成以上業者看法為持平。

營建業方面，由於營造原物料漲價與人力調度問題，影響工程進度與規劃，加上不動產業受限於供給擴大、買賣雙方對價格認知有差異等緣故，影響廠商對當月與未來半年景氣看法以持平居多。

儘管營造業者對於本月及未來半年景氣看法皆呈現持平態勢，但受惠於時序進入329檔期傳統旺季，使得看好未來房市的業者比重有所上升，台經院表示，根據調查結果並經過模型試算後，2019年2月營建業則由下滑轉為上揚。

在營造業方面，雖然2019年2月新建工程投入有限，所幸在建工程、廠務衍生機電系統整合工程進展仍持續進行，故對於整體營運表現尚具支撐；展望未來，雖政府投資擴張、工期陸續步入主體階段。

但有鑑於南部砂石恐有斷料危機、空汙法對於營建工程機具工料控管趨嚴、新建工程用地取得困難等因素，使得未來進度出現變數，故營造業廠商對未來半年景氣看法以持平視之。

不動產業方面，2019年2月房市交易若排除地政機關實際的工作天數偏少的因素，整體房市景氣尚稱穩定；由於時序進入329檔期傳統旺季，使得看好未來房市的業者比重有所上升，惟受限於供給擴大、買賣雙方對價格認知有差異等緣故，仍有超過七成以上的業者對未來半年房市看法為持平。

台經院指出，將上述營建業對景氣看法調查結果，經過模型試算後，本次營建業2019年2月營業氣候測驗點為94.04點，較1月之93.63點微幅上揚0.41點；台經院表示，根據廠商問卷調查及工業產銷等相關資訊，「營建業、一般土木工程業、建築投資」2月景氣狀態為持平，而未來半年也將持續屬於持平狀態。

關鍵字：台經院房市不動產營建營造景氣房價不動產買賣329檔期建商推案預售餘屋

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