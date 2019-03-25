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蔡英文8年20萬戶社宅能達標？　「包租代管」已成絆腳石

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▲新北市林口「世大運選手村社會住宅」23日舉辦「入厝嘉年華」。（圖／新北市府提供）

▲新北市林口「世大運選手村社會住宅」23日舉辦「入厝嘉年華」。（圖／新北市府提供）

記者陳韋帆／台北報導

新北市林口「世大運選手村社會住宅」23日舉辦「入厝嘉年華」，行政院副院長陳其邁、內政部次長花敬群都到場共襄盛舉，也指出明年社宅將順利完成4萬戶，其餘16萬戶將以「包租代管」、「興建社宅」兩項方式同時進行。但總統蔡英文的8年20萬戶社宅政策如今已過4年，是否真能如期達成？景文科技大學財務金融系副教授章定煊接受專訪表示，「包租代管」將成為最大絆腳石！

根據當日行政院副院長陳其邁、內政部次長花敬群表示，預計2020年將達到4萬戶社宅，但距離總統蔡英文2024年要達到20萬戶目標僅剩4年，卻仍有16萬戶未興建要如何完成？內政部表示，剩餘16萬戶在2020年後，其中8萬戶為包租代管、8萬戶為政府自建，也就是剩餘4年平均每年要蓋到2萬戶。

章定煊表示，4年「興建社宅」8萬戶其實不難達成，林口社宅入厝嘉年華當天，新北市長侯友宜到場除了同慶之外，也同時宣達政績，對於地方首長而言，蓋社宅是讓民眾對施政有感的一種方式。

此外，政府手上有很多的蚊子館，只要彙整釋放，就能夠作為社宅使用，但反觀「包租代管」才是最難的部分，只要加入「包租代管」房東租屋行為就會曝光，所以參與意願才會如此薄弱，除非房東、房客「不報稅」的觀念一起改變，才有可能達成，但要改變觀念卻難如登天！

報稅雖然是國民應盡之義務，但為何「租屋不報稅行為」會成為「房東」、「房客」甚至是「政策」的歷史共業？章定煊指出，過去房東不報稅是為了省稅金，但現在不報稅卻有時候是房客要求，因為不報稅可以做為「降低房租」的籌碼。

隨時代改變，惡房客也層出不窮，所以對於許多房東而言，公證反而是保障自己財產的一種手段，但觀念上房客作為降租談判籌碼，房東好來好去的心態也是造成不報稅的其中一項因素。

而房客倘若願意支付相對房租，卻又為何不舉報房東？因為租屋的人求的就是穩定性，不希望「因小失大」，舉報後造成房東不願意續約，所以才會形成台灣人租屋行為不願報稅的惡性循環。

章定煊補充，在「房地合一稅」上路後，部分房東還擔心「7年自用」才能正常買賣的限制，撇開租屋不談，甚至有些房東寧願放著空屋，也不願意讓他變成買賣限制的一項因素。

另外，目前房東對於包租代管業者，以及政府的「管理、危機處理能力」仍在觀察，章定煊說，房東最怕的，就是遇到惡房客，破壞家具、房屋等行為，甚至是自殺變凶宅，但目前代管業者與政府機制都才剛上路不久，房東信心不足狀態下，也讓「包租代管」難上加難！

關鍵字：包租代管租屋房客房東社宅蔡英文花敬群陳其邁侯友宜林口世大運景文科技大學章定煊

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