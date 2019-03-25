蔡英文8年20萬戶社宅能達標？　「包租代管」已成絆腳石

▲新北市林口「世大運選手村社會住宅」23日舉辦「入厝嘉年華」。（圖／新北市府提供）

記者陳韋帆／台北報導

新北市林口「世大運選手村社會住宅」23日舉辦「入厝嘉年華」，行政院副院長陳其邁、內政部次長花敬群都到場共襄盛舉，也指出明年社宅將順利完成4萬戶，其餘16萬戶將以「包租代管」、「興建社宅」兩項方式同時進行。但總統蔡英文的8年20萬戶社宅政策如今已過4年，是否真能如期達成？景文科技大學財務金融系副教授章定煊接受專訪表示，「包租代管」將成為最大絆腳石！

根據當日行政院副院長陳其邁、內政部次長花敬群表示，預計2020年將達到4萬戶社宅，但距離總統蔡英文2024年要達到20萬戶目標僅剩4年，卻仍有16萬戶未興建要如何完成？內政部表示，剩餘16萬戶在2020年後，其中8萬戶為包租代管、8萬戶為政府自建，也就是剩餘4年平均每年要蓋到2萬戶。

章定煊表示，4年「興建社宅」8萬戶其實不難達成，林口社宅入厝嘉年華當天，新北市長侯友宜到場除了同慶之外，也同時宣達政績，對於地方首長而言，蓋社宅是讓民眾對施政有感的一種方式。

此外，政府手上有很多的蚊子館，只要彙整釋放，就能夠作為社宅使用，但反觀「包租代管」才是最難的部分，只要加入「包租代管」房東租屋行為就會曝光，所以參與意願才會如此薄弱，除非房東、房客「不報稅」的觀念一起改變，才有可能達成，但要改變觀念卻難如登天！

報稅雖然是國民應盡之義務，但為何「租屋不報稅行為」會成為「房東」、「房客」甚至是「政策」的歷史共業？章定煊指出，過去房東不報稅是為了省稅金，但現在不報稅卻有時候是房客要求，因為不報稅可以做為「降低房租」的籌碼。

隨時代改變，惡房客也層出不窮，所以對於許多房東而言，公證反而是保障自己財產的一種手段，但觀念上房客作為降租談判籌碼，房東好來好去的心態也是造成不報稅的其中一項因素。

而房客倘若願意支付相對房租，卻又為何不舉報房東？因為租屋的人求的就是穩定性，不希望「因小失大」，舉報後造成房東不願意續約，所以才會形成台灣人租屋行為不願報稅的惡性循環。

章定煊補充，在「房地合一稅」上路後，部分房東還擔心「7年自用」才能正常買賣的限制，撇開租屋不談，甚至有些房東寧願放著空屋，也不願意讓他變成買賣限制的一項因素。

另外，目前房東對於包租代管業者，以及政府的「管理、危機處理能力」仍在觀察，章定煊說，房東最怕的，就是遇到惡房客，破壞家具、房屋等行為，甚至是自殺變凶宅，但目前代管業者與政府機制都才剛上路不久，房東信心不足狀態下，也讓「包租代管」難上加難！