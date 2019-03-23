雨衣龍頭達新賣台中精華地　理仁建設6.22億元奪標

▲達新工業標售台中大遠百周邊精華地。（圖／CBRE世邦魏理仕提供）

記者陳韋帆／台中報導

國內雨衣龍頭廠商達新工業委託商仲，公開標售台中市西屯區台灣大道大遠百商圈的六筆土地及一筆建物，土地總面積約661.87坪、建物面積約304.57坪，由理仁建設以總價近新台幣6.22億元得標，溢價率約15.2％。

為活化與提升不動產效益，國內雨衣龍頭廠商達新工業於3月7日正式委託CBRE世邦魏理仕公開標售位於台中市西屯區台灣大道大遠百商圈的六筆土地及一筆建物，土地總面積約661.87坪、建物面積約304.57坪，總銷售金額逾新台幣5.4億元；22日上午完成開標，最後由理仁建設拿下，得標金額新台幣6.22億元、溢價率約15.2％。

隨著台中市商業發展重心西移，加上鄰近市政中心、國家歌劇院、萬坪觀光公園、公車優化道以及未來藍綠線捷運等指標性公共建設陸續到位，此區已成為台中商業發展新興的心臟重鎮，更躍升為台中市政商、金融、高檔消費的核心。

世邦魏理仕台灣董事總經理朱幸兒指出，此次共吸引七封標單參與競標，全為在地知名建商，各封投標金額相當接近，其中次高標廠商為華相建設，投標金額差距僅百餘萬元，反映出投資人熱烈搶標程度。

本次吸引多家建商投標的主因是，該標售土地位居台中精華地段，且基地方正，極具改建增值潛力。

根據台中市不動產開發公會統計資料顯示，2018年建地面積超過450坪的土地，總共成交136筆，合計土地面積高達16萬3,680坪；同時，世邦魏理仕觀察到，2018全年台中土地交易金額僅次於台北市，土地總交易金額達新台幣323.36億元，佔全台20.8％，顯示台中不動產市場後勢看漲。

此外，台中市總人口數於2017年底一舉超越高雄市，成為六都次高，2018年底達280.3萬人，人口紅利、就業機會增加，促使建商積極獵地儲備新產品開發，推升了台中不動產總交易量。

今年前二月台中土地交易市場維持熱絡，總成交金額已達新台幣59億元，建商投入比例高達76％，預測全年台中土地交易量有望創下新高。