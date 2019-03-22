1天監看10次！「女老師只穿內褲」房東3人狂盯15分鐘…2年私生活全曝光

▲房東騙她看不到監視器畫面，實際上卻監控她的私人生活2年多。（圖／魏姓女老師授權提供）

記者徐溱謐／採訪報導

台中一名魏姓女老師2年前承租了一間房子開設補習班，看房時發現有裝設監視器，當時她曾告知房東不要裝，但對方卻推說沒地方放，向她保證他們看不到監視器畫面。結果前陣子學生家長竟發現她的監視器遭人登入觀看，她才發現自己的私生活已經被監視了2年多，詢問房東對方竟毫無悔意還對她冷笑，令人毛骨悚然。

魏老師接受《ETtoday新聞雲》採訪時說，2年前她在台中華美西街附近租了一間房子開設補習班，自己也住在裡面，當初剛簽約時，曾告知房東她不需要監視器，但對方卻推說他們在大里的補習班已經有裝了，所以沒地方放，還在電話過戶後特別拿手機她看，告訴她IP已經改過了，他們絕對看不到監視器的畫面。

▲監視器畫面上方的紅色圓點代表有人遠端監控。（圖／魏姓女老師授權提供）

前陣子和學生一起製作的海報被撕毀，學生非常不甘心，找了在做監視器的爸爸來看，家長一開監視器馬上告訴她，畫面上方有一個紅色圓點，代表別的地方有人連線偷看，「有人在看你的監視器！」她一聽到馬上毛骨悚然，結果房東從畫面看到她注意到了，竟然還馬上更改日期。

她發現這個可怕的事實後，回去看過去的遠端連線紀錄發現，有一次她穿著小內褲在櫃檯處理事情，竟然同時有3支手機監視她超過15分鐘，「感覺比住鬼屋還可怕，因為我就住在裡面」，她和家人依照IP位置發現監看的人就是房東，於是就拿著畫面詢問對方，結果他們不但一點悔意都沒有，甚至還冷笑回應她。

▲她穿著內褲在家裡走來走去的畫面全部被看光，還一次有3支手機在看。（圖／魏姓女老師授權提供）

事後她發現房東在大里根本沒有補習班，也向中華電信求證，IP位址從頭到尾沒更改過，她立刻把密碼變更，幾天後也把網路線移除，結果監視器裡面的資料竟在網路線拔掉後被刪除，監視器的裝機人員告訴她，唯一可以刪掉資料的方法就是潛入房子，她才決定把證據交都給刑警大隊處理。

她無奈地說，一開始其實沒有打算提告，「我只希望他們有一絲絲悔意，並沒有打算要計較」，但對方竟一點也不覺得監看畫面有問題，甚至當著她的面冷笑，覺得她不可能告得成，之後更心虛地把資料全部刪除，她才覺得這件事不能這樣算了，「刑警大隊說把主機帶來他們會處理，房東沒有資格監控及觀看。」

▲遠端連線紀錄顯示，房東多次多人同時觀看畫面，甚至在她發現後偷改時間。（圖／魏姓女老師授權提供）

魏老師心有餘悸地說，「我就這樣子被監看了兩年多，最變態的是一天可以看好幾十次，只要有看到我們的人就會看久一點，甚至多支手機同時登入觀看，現在想想真的很可怕好變態，可以說我整個被看光光了」，遇到這種變態房東真的很可怕，她也提醒大家以後租房子若房東有裝監視器，一定要請他拔掉。