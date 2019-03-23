新竹住宅博覽會湧入1千5百人　7百億建案量搶攻329旺季

▲2019新竹住宅博覽會當日湧進1,500次人潮。（圖／主辦單位提供）

記者陳韋帆／新竹報導

建商大力推案的329黃金檔期即將到來，2019新竹區住宅博覽會昨（22）日正式開跑，此次一線建商幾乎全部到齊。主辦單位表示，昨（22）日開幕就湧入約1,500次人潮，推估今、明日周末旺季，將挑戰萬人人次。

▲此次住宅博覽會一線建商幾乎全部到齊。（圖／主辦單位提供）

2019新竹區住宅博覽會正式開幕為329檔期提前揭開序幕。此次到場參與的上市櫃建商及代銷有興富發（2542）旗下潤隆建設（1808）、豐邑建設（5523）、海悅開發（2348）、遠雄（5522）、富宇建設（4907）；在地知名大建商有竹風、坤山、新家華、哈洛德、富廣開發等共60間。

▲竹科潤隆百億大案引起許多賞屋者興趣。（圖／主辦單位提供）

據住宅週報市調統計，今年新竹上半年推案戶數高達7,000戶，其中潤隆建設「竹科潤隆」、豐邑機構大學段520案二大百億級指標案，為新竹創下2011年至今最高峰。

住宅週報社長陸敬民表示，去年竹科年終獎金普遍不錯，也讓2月看屋人潮加溫，平均每個個案周來人量都有20組以上，每周成交約3～5戶不等，帶動三房自住房型回溫。

▲新竹縣長楊文科、竹北市長何淦銘、新竹縣不動產開發商業同業公會都到場共襄盛舉。（圖／主辦單位提供）

新竹縣不動產開發商業同業公會表示，該博覽會去年參展44家，總銷約450億，吸引約8,800人次參觀；延續去年熱度，今年更擴大規模，參展達到60家，總銷上看700億，市場一線業者與推案幾乎到齊，將挑戰參觀人次破萬！

現場有親子DIY活動，更邀請到亞洲有氧天王潘若迪、超級星光大道張涵雅、歌壇超人類廖柏雅，以及YOYO TV家族的西瓜哥哥和月亮姐姐，為參觀民眾帶來充滿歡樂與活力的勁歌熱舞和唱跳秀。

另外，也舉辦天天抽大獎活動，活動現場將送出雙人來回機票、iPhone、SWITCH遊戲機、Dyson家電，以及電影票與禮券等獎品。