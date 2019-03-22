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央行房市復甦說被打臉　專家：看「看周杰倫鄰居增減」就知道

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▲▼淡水,新北,房市。（圖／記者陳韋帆攝）

▲央行房市復甦說被打臉。（圖／記者陳韋帆攝）

記者黃靖惠／綜合報導

先前中央銀行一席房市復甦說，讓購屋買盤又蠢蠢欲動，但卻被房市專家Sway卻打臉表示，「這央行也真是傻了」光看買賣移轉棟數與貸款金額上升，就聲稱房市復甦，不少投資客交屋後窘境與套牢，而這交易量有不少是預售完工量，此時交屋了當然貸款金額也多了，其實有沒有復甦「看周杰倫的鄰居增加幾戶？」就知道。

五大銀行今年前兩月房貸金額840億元，年增加10％，再觀察六都買賣移轉棟數年增3％，就有官員認為，房市成交量已經擺脫谷底、穩定成長、房價也微幅上漲。

Sway表示，央行擔憂是銀行的爛頭寸多賺不到錢而倒閉，自然是向著銀行，所以忽略各地還是一堆「慘賠出場」新聞，因為投資客慘賠出場就表示房貸有清償，既然已經清償，就不用擔心銀行會倒。

房市有沒有復甦？他表示，「看周杰倫的鄰居增加幾戶？」他現在可是依舊孤單的住著，而建商還在努力找知名人士來營造「售出」樣子。

他指出，其實看看那些知名大社區點燈率，就知道房仲手上要賣貨還是堆得跟山一樣高？預售屋轉售的量只增不減？而現在已進入立委與總統大選期間，此時消息面多半只會選好，因為藍綠都想選，誰會想放出利空消息呢？至於選後的真實面？那就是你我應該承受的了。

▲央行。（圖／記者劉姵呈攝）

▲央行。（圖／記者劉姵呈攝）

關鍵字：Sway房市房屋復甦周杰倫

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