新北搶台商回流拚招商　新莊、台北港兩區21筆土地標售

▲新北市府釋放新莊、八里共21筆土地招商標售。（圖／記者陳韋帆攝）
記者陳韋帆／新北報導
新北市地政局今（25）日宣布釋放新莊「新北產業園區」、八里「臺北港特定區」兩區共21筆土地標售。地政局指出，因台商回流，產業用地需求日增，所以釋放土地，滿足廠商用地需求。
地政局指出，此次釋放土地，是為因應近期台商回流及產業用地需求增加，本次釋放「新莊北側知識產業園區」9筆土地及「臺北港特定區」12筆土地公開標售。
其中「新莊北側知識產業園區」推出5筆產業專用區，面積約為273坪至907坪，價格每坪約為73萬元至79萬元，其中新知段54、55、55-1等3筆相鄰，土地面積合計1,810坪，可滿足廠商大規模用地需求。
該區鄰近新北產業園區，擁有區位條件優勢，更可藉聚集效應帶動產業發展，並結合周邊密集交通網絡系統，僅需10分鐘即可步行至機場捷運A3站，開車5分鐘抵省道臺1線、臺65線（五股土城快速道路）以及臺64線（八里-新店快速道路），與臺北、桃園各地快速聯結。
臺北港特定區部分，推出1筆產業專用區，鄰近臺64線及臺北港區，藉臺61線（西濱快速道路）串聯桃園國際機場接軌國際，由臺64線亦可迅速抵達大臺北地區及銜接國道1號及3號，周邊有即將於今年5月完工的八里行政大樓及預計113年完工的淡江大橋，商機及發展榮景可期。
地政局說，全案將訂於4月24日上午10時於市府大樓3樓307簡報室，辦理相關標售資訊及投標文件，相關資訊將於3月25日起公告於「新北市土地標售行動網」。此外，本次標售亦有住宅及商業區，詳細內容可至網頁查詢。
有意投標者，歡迎於公告期間至開標當日（4月24日上午9時30分止）將相關文件寄至新北市政府郵局「板橋郵政第99號信箱」。