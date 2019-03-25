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新北搶台商回流拚招商　新莊、台北港兩區21筆土地標售

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▲▼房市,新莊,副都心,建案。（圖／記者陳韋帆攝）

▲新北市府釋放新莊、八里共21筆土地招商標售。（圖／記者陳韋帆攝）

記者陳韋帆／新北報導

新北市地政局今（25）日宣布釋放新莊「新北產業園區」、八里「臺北港特定區」兩區共21筆土地標售。地政局指出，因台商回流，產業用地需求日增，所以釋放土地，滿足廠商用地需求。

地政局指出，此次釋放土地，是為因應近期台商回流及產業用地需求增加，本次釋放「新莊北側知識產業園區」9筆土地及「臺北港特定區」12筆土地公開標售。

其中「新莊北側知識產業園區」推出5筆產業專用區，面積約為273坪至907坪，價格每坪約為73萬元至79萬元，其中新知段54、55、55-1等3筆相鄰，土地面積合計1,810坪，可滿足廠商大規模用地需求。

該區鄰近新北產業園區，擁有區位條件優勢，更可藉聚集效應帶動產業發展，並結合周邊密集交通網絡系統，僅需10分鐘即可步行至機場捷運A3站，開車5分鐘抵省道臺1線、臺65線（五股土城快速道路）以及臺64線（八里-新店快速道路），與臺北、桃園各地快速聯結。

臺北港特定區部分，推出1筆產業專用區，鄰近臺64線及臺北港區，藉臺61線（西濱快速道路）串聯桃園國際機場接軌國際，由臺64線亦可迅速抵達大臺北地區及銜接國道1號及3號，周邊有即將於今年5月完工的八里行政大樓及預計113年完工的淡江大橋，商機及發展榮景可期。

地政局說，全案將訂於4月24日上午10時於市府大樓3樓307簡報室，辦理相關標售資訊及投標文件，相關資訊將於3月25日起公告於「新北市土地標售行動網」。此外，本次標售亦有住宅及商業區，詳細內容可至網頁查詢。

有意投標者，歡迎於公告期間至開標當日（4月24日上午9時30分止）將相關文件寄至新北市政府郵局「板橋郵政第99號信箱」。

關鍵字：新北市地政局標售土地台北港新北產業園區新莊副都心新莊八里台商招商廠辦商辦

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