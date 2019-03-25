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預售屋詐騙案件猖獗　新北設立「查詢專區」

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▲▼銘曜高尚。（圖／記者陳韋帆攝）

▲近日發生多起購屋受害事件，區域遍布基隆、台北、桃園等區域。（圖／記者陳韋帆攝）

記者陳韋帆／新北報導

建商烙跑事件層出不窮，統計去年建商倒閉、烙跑、一屋多賣等情事，受害者高達百餘名、初估損失金額約數十億元，其中包含新北市中和嘉泉建設、桃園銘曜建設、基隆碩晟建設等案。新北市地政局表示，為防範購屋詐騙，新北市的「預售屋信託機制查詢專區」上線了。

為保障民眾購屋權益，新北市政府地政局首度與中華民國信託業商業同業公會合作，於新北市政府不動產買賣交易服務網建置「預售屋信託機制查詢專區」，整合相關法令規定，並提供各銀行辦理預售屋信託機制查詢資訊（包括網址、信託項目、查詢條件、聯絡窗口等），以落實便民政策並強化預售屋銷售管理。

地政局表示預售屋買賣因履約期間長，交易糾紛時有所聞，為建立交易安全機制並保障消費者權益，內政部自100年5月1日起已實施預售屋履約保證機制。

其中「不動產開發信託」、「價金信託」二種方式係由建商將土地及興建資金（包括買方所繳價金）交付信託，銀行辦理資金控管，依工程進度專款專用，防止建商將資金挪作他用。故地政局提醒，民眾購買的預售屋若採取此二種履約保證方式，可至受託銀行網站查詢自己繳納的價金金額，以隨時掌握交付信託的價金明細及相關資訊，維護自身權益。

地政局表示，「新北市政府不動產買賣交易服務網」亦提供許多不動產交易安全資訊，例如買賣、租賃房屋及委託不動產仲介業者的注意事項，房地產消費糾紛申訴管道，租賃條例宣導等，歡迎民眾至該網站查詢利用。

►影／嘉泉建設倒閉連三案　「信託」出包？受害者損失數十億

關鍵字：新北市地政局預售屋查詢專區詐騙

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