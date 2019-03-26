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329續吹讓利風　市中心飯店宅600萬元起

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▲▼ 「長庚璽來登」主打飯店宅，訴求讓利風熱銷。（圖／記者張瑞傑攝）

▲▼ 「長庚璽來登」主打飯店宅，訴求讓利風熱銷。（圖／記者張瑞傑攝）

記者張瑞傑／台北報導

329檔期回應讓利風，建商主打市中心好地段加上好價格，甫公開即銷售3成，剛性需求持續強勁；由林口在地建商家悅、家泰兩家公司合作新案「長庚璽來登」位於長庚生活圈中心商業區內，規劃17至40坪、主打飯店宅風格，強調不含車位總價600萬至1300萬元，換算每坪35萬元，房價相較周邊捷運站新案便宜、生活機能更強。

該案是自住需求人口強烈的地段，工作人口、居住需求將近4萬人口；就業需求高、房價支撐高；加上早期以低密度住宅區規劃導向，建築只蓋到5至6樓，生活環境佳。專案經理陳柏均表示，市中心一地難求，但回應當前買方市場價格，建商在定價策略上則顯得合宜不少。攤開龜山地區文化三路周邊的中古屋房市，3至10年屋齡產品站穩30萬元，其中屋齡10年的小宅案「長庚晶鑽」每坪成交40萬元、屋齡18年的「九揚新凱悅」成交36萬元。「在比價購屋後，『璽來登』價格幾乎與當地中古屋差不多，因此已購的3成中，幾乎都是在地客買下。」

「長庚璽來登」每坪均價35萬元，位於文化三路、文化三路37巷、文二三街，屬於3面臨路基地，屬於長庚生活圈中心商業區，地段生活機能便利；基地距離A8站700米、由A8站直達桃園機場僅17分鐘。A8站是全台灣最大的醫療體系車站，有福容飯店、長庚醫院、環球購物中心，更是少數可以直達機場的站點。

全案單層6戶、雙電梯，樓層規劃地上21樓、地下5樓；由於價格合宜、全案已銷售近3成。坪數規劃21至40坪、2至3房，其中34至40坪3房需求最佳，銷售已近60多戶。付款條件部分，總價800至1500萬元，自備30萬元起，訂簽5%、工程期款13%。3房34至40坪賣最快，賣60幾戶。2房21至28坪。「璽來登」強調好建材，包括日本第一品牌不二鋁窗、玻璃6+6+6中空膠合玻璃。搭配IH爐。防水保固11年。

單層6戶、雙電梯，21樓、地下5樓。賣3成。3房34至40坪賣最快，賣60幾戶。2房21至28坪。800萬至1500萬元。付款訂簽5%、3年、5期工程期款13%，自備款30萬元起。銀貸8成。

關鍵字：房產璽來登長庚生活圈龜山

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