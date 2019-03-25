內外兼具改善PM2.5　專訪和築吳森基

▲▼ 和築開發總經理吳森基20多年來致力於開發「會呼吸的建築」。（圖／記者張瑞傑攝）

張瑞傑／台北報導

空污是影響都市人身體健康的最重要殺手，「抗空污」成為每個建商在推案當前最重要的訴求；但對外改善不了空氣品質、在內封閉的空調循環，使得住戶生活在一個隱蔽的不循環空氣環境中。對此，和築開發總經理吳森基提出的解方為：打造一座會呼吸的房子，「房子的外呼吸是風力通風、內呼吸是風力通路，把風導入室內，再設計通風路徑，才是完整的『會呼吸的房子』」。

著有「療癒系建築」一書，吳森基多年來不斷實踐著健康建築的理念，並將之反應在自己的建案中。選擇都市邊緣，讓森林、河岸的風可以吹向室內、在從樓梯間排出去，在家就可以享受芬多精。在大屯山系中、座落的小坪頂的「半山匯」面對原生自然森林、遠眺淡水出海口，讓外在環境達成良好的自然循環；14年磨一劍、慢工出細活，早在PM2.5成為空污顯學前，吳森基就已蓋出10棟的「 半山匯 」，成為大台北地區首座健康宅；訴求夏不過熱、有涼風；冬不過冷、有暖陽。位於中和華中橋重劃區的「灣岸villa」同樣面對270度新店溪的台北市景，土地開發就做好的基本原則：讓環境充滿循環呼吸的空間、避開城市車潮空污影響，這是吳森基的第一步。「透過基地在先天條件，房屋可以達到深呼吸、淺呼吸、微呼吸。」

有了主動式通風條件，對內、吳森基著重室內的被動式通風環境。「其實最嚴重空污，就是室內空氣不流通所造成的缺氧；加上家裡的油煙、洗潔劑、沐浴乳、塵螨就停留在家中，室內的PM2.5於是破表。」 在設計建築前架設氣象站收集一整年的溫度與風向變化，依此規畫平面，讓客廳臥室以最舒適的面向迎風，透過建築立面引風、藉由格局設計出「通風路徑」導風到室內各處，讓風一進一出為每個角落創造微循環，最後利用臥室對角開窗、浴室高窗廚和房後陽台的通風門窗「排風，呼出室內的濁氣」，把浴室和廚房又稱為「呼的空間」。

這套建築理念的原點，來自20年前他在峇里島為台北仁愛路建案考察的體驗，當時，他住在山坡一棟三面通風的高腳屋Villa，洗完澡出來靜躺的當下，感受到涼風撫觸過微熱的身體，他形容「毛細孔在呼吸、感官的紓壓，身心靈在微熱有風的狀態下得到從沒有體驗過的愉悅感。當下，我就決定，要讓我的房子有風進來。」

吳森基認為「房子和人一樣需要呼吸，不然房子病人，人也會跟著生病。」唯獨訴求人有85％時間在室內，室內比室外污2～10倍，PM2.5污染早就在室內，「自然的住－會呼吸的房子」，讓陽光灑入、空氣流通，不再將自己封閉在屋內，而是將住家和自然共存，回歸無壓的生活環境。