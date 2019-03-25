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柯P都更再下一城　「大安區瑞安段」正式動土

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▲▼北市瑞安段都更，今日由冠德建設董事長馬志綱與新北市府舉行動土典禮，。（圖／記者陳韋帆攝）

▲北市瑞安段都更，今日由冠德建設董事長馬志綱與北市府舉行動土典禮。（圖／都更中心提供）

記者陳韋帆／台北報導

台北市「大安區瑞安段」公辦都更招商案今（25）日舉行動土典禮，該案面積約0.29公頃、土地權屬以國防部為主，由冠德建設（2520）興建鋼骨構造，地下5層、地上34層的住商複合式大樓，預計112年與停車場用地同步完工。

大安區瑞安段公辦都更位於復興南路2段、捷運科技大樓站西側，面積約0.29公頃，土地權屬以國防部為主，土地閒置20年。冠德建設將北側部分興建鋼骨構造地下5層、地上34層的住商複合式大樓。

該案住宅部分總面積6,113坪，規劃176戶、24～42坪產品；辦公大樓部分為1,990坪、共62戶、27～40坪不等；店面部分共10間、總面積243坪，規劃14～39坪格局；車位全棟大樓共133個。

該大樓串連停車場用地之捷運第二出入口，南側留設公園之規劃，將保留延續居民及公眾交流休憩綠化空間，定期舉辦活動講堂，提供繁華都市中閒靜舒適的生活環境。

北市都更中心表示，日前多次與土地所有權人進行協調整合，最後終於取得全數同意，全區整體規劃構想，透過細部計畫容積調派變更南側基地為公園用地，並規劃增設捷運第二出入口暨連通，預計本更新案與停車場用地新建案 112 年同步完工。

關鍵字：冠德2520台北市都更更新中心瑞安段鋼骨大樓商辦住宅店面馬志鋼

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