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看準危老商機建商狂獵地　土地交易單季766億元創新高

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▲▼復興北路角地。（圖／仲量聯行提供）

▲建商屢屢獵地，其中復興北路角地就由興富發51.1億元標下。（圖／仲量聯行提供）

記者陳韋帆／台北報導

建商獵地不手軟，根據第一太平戴維斯統計，108年第一季大型商用、住宅土地交易，總計高達766億元金額，創下近年新高。第一太平戴維斯總經理黃瑞楠表示，看準老舊商辦、危老都更商機，進而積極獵地，未來推案中心也將由住宅轉向商辦以及科技廠辦。

根據第一太平戴維斯統計，建商獵地積極，第一季大型土地交易金額衝上歷史新高，達到574億元，比去年同期大增89％。商用不動產同樣延續去年底的熱絡買氣，在台商擴大生產布局與縣市首長拚經濟效應下，單季成交金額為192億元、年增率達63％。

建商獵地不停歇，土地市場罕見的在第一季即衝上交易新高，單季交易總額達到574億元，其中有近8成5的土地交易由建商囊括；建商延續去年強勢獵地，今年第一季購地總額達489億元，規模甚至比前一波2013年住宅交易高峰時期的土地購買力道高出3成顯示建商樂觀看待未來住宅市場發展，特別是台中市及新北市住宅房價基期較低的都會區。

多筆土地標售寫下競標的盛況，包括大同土城標售即吸引16封標單，最後由茂德機構旗下的和碩開發取得，溢價率高達49％；國產署的台中土地標售，則售出45億元土地，平均溢價率11％。

值得注意的是，建商嗅到市區商辦老舊及都更危老衍生的商機，積極購置商業用地或都會區的工業土地，主要鎖定台北市與新北市，將推案重心從住宅開發轉向興建商辦及科技廠辦。

興富發砸下51.1億元標得大同復興北路商業地，將興建商辦大樓；華固則斥資20.55億元購入新莊工業地，將強勢回歸廠辦三雄之列；江陵建設、京城及宏普建設皆分別取得商用土地，合計第一季建商購置商辦及科技廠辦土地即達145億元，幾乎占建商購地比重3成。

本季的商用不動產市場買氣穩定成長。九合一選舉後，新任縣市首長積極引資招商掀起一波南向投資熱潮，繼去年富邦人壽宣布投入400億元，開發高雄凹子底複合式開發案，海霸王集團也看好高雄發展，本季以54.4億元由法拍市場標的高雄85大樓部分樓層，寫下今年為止最大筆的商用不動產投資。

工業不動產持續成為商用不動產市場的交易重點，單季交易占比近35％。雖然中美貿易戰休兵90天，台商遷廠的急迫性降低，但中央政府積極提供配套措施引台商回流成效顯著，已有超過18家知名廠商通過申請，後續仍有 30 多家表達高度回台投資意願，帶動工業地產需求。

從區位觀察，北台灣及中台灣的工業廠房交易較為熱絡，以台中為據點的大立光，第1季再度斥資28億元購入台中工業區2個廠房；台灣美光與京元電子亦分別以5.33億元及8.5億元在中科后里園區及苗栗擴廠。

黃瑞楠表示，商辦市場的自用需求持續升溫，從冠德敦北案與志嘉水曜的這兩個台北市地上權商辦案，都在近半年成功整棟出售給自用型買方，再次印證市場對於新辦公樓的強勁剛性需求以及建商轉戰商辦市場的可行性，預期市中心或雙北市捷運交通節點上的新完工商辦，都將受到承租方或自用型買家的青睞。

工業不動產的發展變數較多，主要受到全球景氣放緩，產業接單表現各異，再加上中美貿易戰停火，影響台商回台設廠速度，而政府研擬針對違章工廠提出就地輔導合法的方案，將會降低合法工業廠房的需求，皆為工業不動產帶來不確定性，預期未來3至6個月將是工業不動產走向的重要觀察期。

關鍵字：建商獵地住宅商用不動產危老都更興富發華固茂德江陵建設京城宏普建設大立光冠德志嘉

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