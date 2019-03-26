住戶買東來大廈2年損失500萬　海砂屋動了、感謝侯友宜！

▲市府發布東來大廈劃定為「都市更新區域」後，當晚立刻召開溝通、協調會議。（圖／記者陳韋帆攝）

記者陳韋帆／新北報導

新北市淡水區東來大廈海砂危樓10餘年，新北市長侯友宜日前下令成立「前進工作站」東來據點後，25日宣布公告劃定為「都市更新區域」，晚上立即召開住戶說明會。東來大廈更新會理事長柯陳香蘭接受專訪表示，住戶們歷經多年折磨，終於真的開始動了、感謝侯友宜！

說明會上主要針對重建大樓設計圖部分說明，柯陳香蘭表示，設計部份都更辦公室成員、市政團隊都有派人到場詳述，現場居民看不懂的地方都有獲得解答。

住戶安置與補助部分通常是最難的地方，柯陳香蘭指出，目前市府有提出暫住公宅、媒合當地租屋等方式，部分住戶對於「搬遷、租屋租金」無法負擔狀態下，市府目前也有承諾提供「先借錢暫度」，等銀行匯錢進來後還給市府的方式。

對於目前做法是否滿意，柯陳香蘭說，其實東來大廈的海砂屋問題已紛擾住戶多年，有能力的住戶早已先搬走，沒能力的只能繼續住，所以侯友宜此次協助讓都更真正開始進行，覺得十分感謝！

除了對於無法搬遷，只能冒險居住的住戶外，也有早已搬遷，但損失金額相當大的屋主。舉例而言，東來大廈一樓「協成電腦」店面原址，以區域行情推算每個月約20多萬，據當地房仲指出已空租2年，推估房東至少損失500萬元。

記者提問此問題，柯陳香蘭靦腆的表示，其實屋主就是他，空租2年多確實對他造成莫大損失，但他也說，其實這期間仍有人想冒險租下，但她寧願不租也不願把房客、進來的人置於危險之中。

她補充，其實不談金錢損失，主要是買到這裡的人都是受害者。目前現階段在居民自主的更新會必須送「計畫書」給市府，希望除了通過之外，市府在協助較弱勢的居民部份多拉一把，讓他們可以安心的重建，也讓所有人早日重回家園。

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