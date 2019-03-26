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住戶買東來大廈2年損失500萬　海砂屋動了、感謝侯友宜！

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▲▼東來大廈溝通、協調會議。（圖／記者陳韋帆攝）

▲市府發布東來大廈劃定為「都市更新區域」後，當晚立刻召開溝通、協調會議。（圖／記者陳韋帆攝

記者陳韋帆／新北報導

新北市淡水區東來大廈海砂危樓10餘年，新北市長侯友宜日前下令成立「前進工作站」東來據點後，25日宣布公告劃定為「都市更新區域」，晚上立即召開住戶說明會。東來大廈更新會理事長柯陳香蘭接受專訪表示，住戶們歷經多年折磨，終於真的開始動了、感謝侯友宜！

說明會上主要針對重建大樓設計圖部分說明，柯陳香蘭表示，設計部份都更辦公室成員、市政團隊都有派人到場詳述，現場居民看不懂的地方都有獲得解答。

住戶安置與補助部分通常是最難的地方，柯陳香蘭指出，目前市府有提出暫住公宅、媒合當地租屋等方式，部分住戶對於「搬遷、租屋租金」無法負擔狀態下，市府目前也有承諾提供「先借錢暫度」，等銀行匯錢進來後還給市府的方式。

對於目前做法是否滿意，柯陳香蘭說，其實東來大廈的海砂屋問題已紛擾住戶多年，有能力的住戶早已先搬走，沒能力的只能繼續住，所以侯友宜此次協助讓都更真正開始進行，覺得十分感謝！

除了對於無法搬遷，只能冒險居住的住戶外，也有早已搬遷，但損失金額相當大的屋主。舉例而言，東來大廈一樓「協成電腦」店面原址，以區域行情推算每個月約20多萬，據當地房仲指出已空租2年，推估房東至少損失500萬元。

記者提問此問題，柯陳香蘭靦腆的表示，其實屋主就是他，空租2年多確實對他造成莫大損失，但他也說，其實這期間仍有人想冒險租下，但她寧願不租也不願把房客、進來的人置於危險之中。

她補充，其實不談金錢損失，主要是買到這裡的人都是受害者。目前現階段在居民自主的更新會必須送「計畫書」給市府，希望除了通過之外，市府在協助較弱勢的居民部份多拉一把，讓他們可以安心的重建，也讓所有人早日重回家園。

►神探下令拯救海砂屋　淡水東來大廈有救了？

►東來大廈海砂屋都更加速　神探下令、重劃門檻降至一半

關鍵字：淡水東來大廈海砂屋都更新北市侯友宜危老重建建商建案房市房地產

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