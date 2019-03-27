富邦A25大樓2022年完工　信義區A級商辦將六強鼎立

▲富邦A25大樓2020完工後，信義區A辦將成為六強鼎立局面。（圖／記者陳韋帆攝）

記者陳韋帆／台北報導

根據高力國際統計，全國商用不動產需求持續拉升，今（108）年第一季交易總額高達824億元、北市信義區頂級Ａ辦租金每坪來到4,800元月租金、不動產空置率也僅剩3％。高力國際董事總經理劉學龍表示，台商持續回流造就商辦需求上升，推估未來商辦市場將持續加溫。

房市買氣回穩，建商積極補進土地，加上製造業擴廠、倉儲物流需求強促使工業地產交易熱絡，根據高力國際發布的第一季季報，首季商用不動產加上土地交易金額達824億元，創單季成交金額歷史新高。

高力國際表示，房市買氣回穩，建商積極補進土地，加上製造業擴廠、倉儲物流需求強促使工業地產交易熱絡。

觀察現下全國商用不動產空置率，是30年來首見僅3％。高力國際資深執行董事楊慧明指出，在2022年富邦（2881）信義A25總部落成後，信義區A辦將成為101大樓、南山大樓、國泰置地廣場、富邦A25等六強鼎立，未來也將帶動南港、內湖租金同時拉升。

高力國際表示，去年市場以自用型交易，特別是工業廠辦是最大主流，今年質量改變，量是放大的，質是商業不動產是失衡的，預期未來租金上漲壓力，吸引很多投資人嗅覺，紛紛加碼進場。

但台北市現有商辦建物，以前都7～8成是建商買來蓋住宅，但現在反過來做收益不動產，像是商辦、廠辦，今年量會逐步放大，交易價格也會蠢蠢欲動，去年第四季已經開始有波動，對於投資人開發商來講，會先進場卡位補貨，台北市以外，第一次看到6都很均衡地增加交易量，從來沒看過台中高雄贏過台北市，下一波就是台中高雄。

高力國際董事總經理劉學龍表示展望未來商用不動產與土地交易市場，低利環境延續有利於企業購置不動產，而且在租賃市場穩定續漲帶動下，價格合理可趁機入手北市辦公室與廠辦。

另外，中美貿易的不確定性將影響製造業台商產能回移速度及工業類不動產熱度。至於，本季土地市場交易活絡創歷史新高，開發商積極進場補貨，亦反映未來推案企圖心。