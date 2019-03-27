新北120萬雙色門牌換新　中永和、三重、板橋搶先看

▲新北市將陸續換發新式門牌共120萬面。（圖／記者陳韋帆攝）

記者陳韋帆／新北報導

新北市門牌要換發了，新北市府統計全市共120萬面門牌，預計明年2月全數更換完畢，首波更換區域為板橋、中和、永和、三重。新北市民政局表示，新北市門牌已近23年未換發，且升格後門牌樣式仍未統一，此次更換以顏色、區域特色，設計了每個地方獨特的門牌，即日起將陸續為市民更換新式門牌。

民政局說，為統一新北市升格後的門牌樣式，提升用路人的辨識度，新北市政府今（27）日起免費為市民將舊式門牌更換為新式門牌，並由市長侯友宜於新北市政府主持首面門牌釘掛，預計在109年2月完成全市約120萬面門牌更新。

▲新式門牌以顏色區分單雙號，也加上區域特色，例如鶯歌為陶瓷logo。（圖／記者陳韋帆攝）

侯友宜表示，新北市門牌透過「新式門牌設計競圖」，徵選全國各地的設計人才與青年學生，最終透過網路投票及專業評審選出現在的作品。新式門牌不僅顏色明亮，容易辨識，設計上也融入29區的地方特色，加強在地認同感，也讓門牌更加美觀。

新北市門牌自民國85年全面換發後，近23年沒有更新，許多在地里長不斷反映，里內多戶門牌已斑駁不堪，升格後以「區」字遮蔽舊門牌的貼紙更褪色脫落，新郵差送信時經常上門請教，不少路人也都會到里辦公處問路，因此不少里民知道開始換發門牌都很開心。

民政局表示，新式門牌競圖參賽作品高達543件，共有10多萬名市民上網投票，票選前20名作品再進入專業人士組成的評選小組，進行專業評選。新式門牌首創採用單雙號碼不同顏色，單號為紫色、雙號為橘色，再將29區地方特色融入於門牌上，例如板橋區林家花園、淡水區夕陽跟舢舨船、土城區桐花、雙溪區荷花等。

▲首波更換門牌區域為中永和、板橋、三重。（圖／記者陳韋帆攝）

民政局提醒，首波將從人口密集的板橋、三重、中和、永和等區開始更新，並依製作時程陸續擴及較偏遠地區。此次全面換發門牌作業，戶政事務所於貼掛前會先行通知各區公所、里長及各社區管委會，屆時工作人員將穿著背心及佩帶識別證供辨識，請住戶配合並適時協助工作人員，使其順利進行新舊門牌拆裝。貼掛期間若造成不便，還請市民多加見諒。